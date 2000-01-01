17.10 18:44 MIGnews.com

Сына министра "Ликуда" нашел монету 2000-летней давности

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Биньямин Элькин, шестилетний сын министра по делам и наследию Иерусалима Зэева Элькина, обнаружил 2000-летнюю монету на раскопках города Давида в четверг, 17 октября.Семья министра Элькина приехала к сукке президента Реувена Ривлина, чтобы принять участие в мероприятиях, организованных министерством по делам и наследию Иерусалима. Одним из предлагаемых мероприятий является отсеивание почвы от археологических раскопок из города Давида и древнего Иерусалима."Они высыпали почву из мешка, я начал сортировать куски грязи и искать, и вдруг я вытащил что-то круглое и металлическое. Они сказали мне, что это была монета эпохи Великого восстания ( Первая еврейско-римская война). Я был очень взволнован", - сказал Биньямин.Монета была отчеканена в Иерусалиме евреями около 2000 лет назад в годы Великого восстания против римлян между 66 и 70 г. н.э. На монете нашли надпись "За свободу Сиона". Монета, которую обнаружил Биньямин, а также другие находки, обнаруженные во время просеивания, будут очищены и исследованы археологами.Фонд "Ир Давид", который наблюдает за археологическим исследованием, заявил: "Мы рады, что у общественности есть возможность принять активное участие в раскрытии прошлого древнего Иерусалима и ощутимо подключиться к нашей истории в нашей столице Иерусалиме. Мы приглашаем всех посетить национальный парк города Давида и принять участие в археологическом опыте в долине Цурим ".