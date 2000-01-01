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В Уэльсе нашли потерянный сценарий Стэнли Кубрика | Фото:18.07 01:28   MIGnews.com

В Уэльсе нашли потерянный сценарий Стэнли Кубрика

Пропавший сценарий по новелле Стефана Цвейга "Жгучая тайна" (Burning Secret, 1913), написанный легендарным режиссером Стэнли Кубриком в 1956 году, обнаружили в Бангорском университете в Уэльсе.

Об этом во вторник, 17 июля сообщает Variety.

"Я не могу в это поверить. Это так захватывает. Он считался потерянным. Поклонники Кубрика знали, что он всегда хотел это сделать, но никто не думал, что он завершил его. Теперь у нас есть копия, доказывающая, что он написал полный сценарий", - заявил журналистам профессор университета Банглора Натан Абрамс, который нашел потерянный сценарий.

Отмечается, что Кубрик работал над "Жгучей тайной" совместно с американским писателем Колдером Уиллингэмом, с которым продолжил сотрудничество над работой "Тропы славы" (Paths of Glory, 1957).

По сюжету герой предполагаемого фильма во время отдыха на курорте начинает дружбу с 10-летним мальчиком, чтобы соблазнить его замужнюю мать.

Уточняется, что сценарий практически закончен и готов для съемок.

Стэнли Кубрик родился 26 июля 1928 года в Нью-Йорке в еврейской семье.

Он является одним из самых известных режиссеров американского и британского кинематографа второй половины XX века.

За всю свою карьеру он снял более десятка фильмов в разных жанрах.

Большую часть своей жизни прожил в Великобритании, где скончался в 1999 году в возрасте 70 лет. Он известен своими фильмами "Спартак", "Заводной апельсин", "Сияние", "Цельнометаллическая оболочка", "С широко закрытыми глазами" и другими картинами.
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