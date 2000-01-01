В Уэльсе нашли потерянный сценарий Стэнли Кубрика

"Я не могу в это поверить. Это так захватывает. Он считался потерянным. Поклонники Кубрика знали, что он всегда хотел это сделать, но никто не думал, что он завершил его. Теперь у нас есть копия, доказывающая, что он написал полный сценарий", - заявил журналистам профессор университета Банглора Натан Абрамс, который нашел потерянный сценарий.
Отмечается, что Кубрик работал над "Жгучей тайной" совместно с американским писателем Колдером Уиллингэмом, с которым продолжил сотрудничество над работой "Тропы славы" (Paths of Glory, 1957).
По сюжету герой предполагаемого фильма во время отдыха на курорте начинает дружбу с 10-летним мальчиком, чтобы соблазнить его замужнюю мать.
Уточняется, что сценарий практически закончен и готов для съемок.
Стэнли Кубрик родился 26 июля 1928 года в Нью-Йорке в еврейской семье.
Он является одним из самых известных режиссеров американского и британского кинематографа второй половины XX века.
За всю свою карьеру он снял более десятка фильмов в разных жанрах.
Большую часть своей жизни прожил в Великобритании, где скончался в 1999 году в возрасте 70 лет. Он известен своими фильмами "Спартак", "Заводной апельсин", "Сияние", "Цельнометаллическая оболочка", "С широко закрытыми глазами" и другими картинами.