17.05 23:16 MIGnews.com

Редкий голубой бриллиант ушел с молотка за $6,7 млн

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Редкий голубой бриллиант продали на аукционе Sotheby's в Женеве за 6,7 млн долларов. Драгоценность в разное время принадлежала разным королевским домам Европы.Голубой бриллиант Фарнезе был подарен на свадьбу Изабелле Фарнезе, дочери наследного принца Пармы. В 1715 году она вышла замуж за короля Испании Филипа V.Драгоценность затем 300 лет передавалась по наследству и становилась собственностью королевских домов Франции, Италии и Австрии.Бриллиант весом 6,1 карат был добыт на известных алмазных приисках Голконда в Индии.Покупатель алмаза определился достаточно быстро - потребовалось лишь четыре минуты торгов. Аукционный дом надеялся выручить за него 3,5-5 млн долларов, но конечная цена оказалась выше, передает Би Би Си.