В Тель-Авиве открылся Международный фестиваль Jaffa Fest
13 июня в Тель-Авиве стартовал Международный театральный фестиваль Jaffa Fest, который начался с невероятно веселого и яркого выступления популярного музыкального ансамбля «Марш Дундурма».
На площади перед Гешером звучали джазовые и балканские композиции, разливались традиционные апельсиновые реки и развивались оранжевые воздушные шары.
Как и в предыдущие годы, центральное место фестиваля занимает программа «Золотая Маска в Израиле», которая проводится Jaffa Fest совместно с российским фестивалем «Золотая Маска». Генеральный спонсор проекта - Роман Абрамович.
Первым спектаклем, который увидели зрители, стала постановка режиссера Константина Богомолова «Мужья и жены» по пьесе Вуди Аллена. Московский Художественный Театр им. А.П. Чехова (МХТ) впервые принимает участие в фестивале.
На сцену театра Гешер вышли звезды МХТ: Игорь Верник, Дарья Мороз (лауреат театральной премии «Золотая Маска»), Сергей Чонишвили, Игорь Гордин и другие.
Перед началом спектакля прошла пресс-конференция, в которой приняли участие: Мария Ревякина - директор Фестиваля «Золотая Маска», Лена Крейндлина - гендиректор театра Гешер, Роман Кветнер - главный продюсер театра Гешер, режиссер Константин Богомолов и актеры театра МХТ Игорь Верник, Сергей Чонишвили, Александра Ребенок и Игорь Гордин.
«Мы благодарны дирекции Российской национальной театральной премии «Золотая маска», муниципалитету Тель-Авива и всем-всем, кто помогал в этом году организовать фестиваль. Каждый год мы стараемся радовать израильских зрителей самыми яркими российскими постановками и будем стараться продолжать эту традицию", - отметила на пресс-конференции гендиректор театра Гешер Лена Крейндлина.
Фестиваль продлится до 30 июня и за это время израильские театралы смогут увидеть спектакли программы «Золотая Маска в Израиле»:
«Цирк» театра Наций с Ингеборгой Дапкунайте в главной роли. После последнего спектакля состоится запланирована встреча Дапкунайте со зрителями.
«РЕВЕРС» - Московского театра мюзикла. Зрителей ждет спектакль на пределе человеческих возможностей, удивительно динамичное действо, которое не вписывается в рамки ни одного существующего театрального жанра. Режиссеры и авторы идеи - Андрей Кольцов и Ирина Дрожжина. В команде создателей спектакля - канадский хореограф, обладательница премии «Эмми» Дебра Браун, которая стояла у истоков Cirque du Soleil.
Постановка Московского театра мюзикла – спектакль для всей семьи, и даже если дети не поймут глубокого философского смысла, то будут заворожены невероятными акробатическими номерами. Спектакль «РЕВЕРС» можно будет увидеть 27 и 28 июня.
Кроме спектаклей, представленных программой «Золотая Маска в Израиле», на разных сценических площадках Яффо можно будет увидеть работы театров из Германии, Венгрии, Польши, Канады и Австрии, посмотреть оригинальные постановки и репертуарные спектакли театра Гешер.