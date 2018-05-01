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16.05 04:34   MIGnews.com

Картину Модильяни продали на Sotheby's за 157 млн долларов

Картина известного итальянского художника и скульптора Амедео Модильяни "Лежащая обнаженная" была продана на торгах в Нью-Йорке за рекордную для аукционного дома Sotheby’s сумму — 157,2 миллиона долларов.

Об этом во вторник, 15 мая сообщается на сайте аукциона.

Отметим, что сумма стала рекордной для картин, которые когда-либо продавались на аукционе.

По данным издания, стартовая цена в ходе торгов составляла 150 миллионов долларов.

Также известно, что данное полотно былаоприобретено его предыдущим владельцем на аукционе в 2003 году за 26,9 млн долларов.

Картина также несет самую высокую гарантию, когда-либо предоставленную компанией. Это означает, что аукционный дом был готов заверить минимальную цену владельцу, потенциально рискуя миллионами.

В общей сложности в серии обнаженных моделей Амедео Модильяни насчитывается 22 работы. Картина "Лежащая обнаженная" была написана в 1917 году.

Напомним, в ноябре 2017 года картина Леонардо да Винчи Спаситель мира была проданана аукционе Christie's за рекордную сумму в 450,3 миллионов долларов.
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