Картину Модильяни продали на Sotheby's за 157 млн долларов
Картина известного итальянского художника и скульптора Амедео Модильяни "Лежащая обнаженная" была продана на торгах в Нью-Йорке за рекордную для аукционного дома Sotheby’s сумму — 157,2 миллиона долларов.
Об этом во вторник, 15 мая сообщается на сайте аукциона.
Отметим, что сумма стала рекордной для картин, которые когда-либо продавались на аукционе.
По данным издания, стартовая цена в ходе торгов составляла 150 миллионов долларов.
Также известно, что данное полотно былаоприобретено его предыдущим владельцем на аукционе в 2003 году за 26,9 млн долларов.
Картина также несет самую высокую гарантию, когда-либо предоставленную компанией. Это означает, что аукционный дом был готов заверить минимальную цену владельцу, потенциально рискуя миллионами.
В общей сложности в серии обнаженных моделей Амедео Модильяни насчитывается 22 работы. Картина "Лежащая обнаженная" была написана в 1917 году.
Напомним, в ноябре 2017 года картина Леонардо да Винчи Спаситель мира была проданана аукционе Christie's за рекордную сумму в 450,3 миллионов долларов.