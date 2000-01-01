14.10 21:02 MIGnews.com

Немецкая старушка борется с нацизмом с помощью граффити

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74-летняя немка, которая три десятилетия зарисовывала неонацистские граффити, была осуждена за порчу имущества и оштрафована на 330 долларов за то, что нарисовала сердца на граффити с надписью "NS-Zone" (нацистская зона) в немецком городе Айзенах.Штраф в размере 300 евро был передан Ирмеле Менса-Шрамм в прошлую среду, в Йом Киппур, в день убийства двух евреев в Галле. Менсе-Шрамм также было приказано оплатить судебные издержки.Бывшая учительница Менса-Шрамм известна как "Граффити-бабушка" за то, что закрашывает нацистские слоганы. Она сказала, что обжалует приговор и отказалась от предложенного компромисса судом, в котором говорилось, что она может внести вклад в местные благотворительные организации вместо уплаты штрафа. Такая договоренность будет признанием вины, сказала она."Я не сделал ничего плохого", - объяснила Менса-Шрамм местному вещателю. Группы скинхедов публиковали насмешки о ней в Интернете, и несколько раз владельцы собственности сообщали о ней в полицию."Неонацисты и сотрудники частных служб безопасности неоднократно преследовали и избивали меня", - сказала Менса-Шрамм, добавив, что она перестала звать полицию для поддержки, "потому что они все равно редко помогают мне и даже не снимают лозунги расистов, если я скажу им сделать это". Менса-Шрамм сказала, что даже несмотря на то, что новые граффити все равно появляются снова вскоре после того, как она их убирает, она никогда не бросит свою работу.