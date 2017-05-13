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Португалия впервые в истории победила на `Евровидении` 14.05 02:30   MIGnews.com

Португалия впервые в истории победила на "Евровидении"

"Темная лошадка" 62-го международного конкурса песни "Евровидение", 27-летний португальский участник Сальвадор Собрал, принес своей стране первую в историю победу на этом соревновании. По результатам подсчета голосов, которые были озвучены в Киеве после полуночи 14 мая, победитель набрал в целом 758 баллов.




Стоит отметить, что букмекеры определили его в фавориты уже после первого полуфинала, в котором он участвовал.

Любопытно, что победную балладу на их родном языке Amar Pelos Dois ("Любить за двоих") Сальвадору написала его сестра Луиза. Текст песни имеет для исполнителя особое значение – он поет о сердце, которое "все выдержит и сможет любить за двоих". Сам Сальвадор с детства страдает от порока сердца и экстренно нуждается в пересадке этого органа до конца года.



Кроме того, в рамках конкурса он уже получил и другую награду — премию Марселя Безансона в категории "Художественный приз" (за самые высокие артистические достижения). Его сестра также получила эту премию как лучший композитор.

В десятку лучших исполнителей "Евровидения" в этом году вошли также Кристиан Костов (Болгария), Sunstroke Project (Молдавия), Blanche (Бельгия), Робин Бенгтссон (Швеция), Франческо Габбани (Италия), Илинка и Алекс Флорея (Румыния), Йоци Папаи (Венгрия), Айзая Файрбрейс (Австралия) и JOWST (Норвегия).

Конкурсант от Израиля Имри Зив, выступавший под первым номером с песней I Feel Alive ("Я чувствую себя живым"), набрал в совокупности лишь 39 баллов от жюри и телезрителей и занял 23-е место.

В целом в финале конкурса приняли участие артисты из 26 стран: по 10 победителей двух полуфиналов, а также представители страны-хозяйки Швеции и "большой пятерки" (основателей и главных спонсоров конкурса) - Великобритании, Германии, Испании, Италии и Франции.
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