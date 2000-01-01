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Израиль обвинил BDS в провале на Евровидении 14.05 14:54   MIGnews.com

Израиль обвинил BDS в провале на Евровидении

Руководитель израильской делегации на "Евровидении" уверен, что достаточно скромный показатель представителя Еврейского государства Имри Зива на песенном соревновании был не случайным.

У руководителя номера Зива на песню I Feel Alive Йоава Цафира "не вызывает никаких сомнений" то, что это является результатом давления со стороны антиизраильского движения Boycott, Divestment, and Sanctions. Напомним, что израильтянин занял в этом году 23 место из 26 участников гранд-финала шоу.

"Нет никаких сомнений в том, что BDS очень сильна в Европе и прилагала все усилия для того, чтобы за нас не голосовали, чтобы нам дали нулевые очки. Но мы продолжим быть хорошими и будем достойно представлять Израиль. Мы сделаем все, что сможем", - цитирует его "Аруц Шева".

Напомним перед вторым полуфиналом, в котором выступал Зив, в Facebook разгорелась кампания с призывом не голосовать за Израиль, которую педалировала группа с "говорящим" названием "Бойкот Израиля на Евровидении - НОЛЬ за песню израильского апартеида".

Победителем этого "Евровидения-2017" стал португалец Сальвадор Собрал, который исполнил балладу на своем родном языке Amar Pelos Dois. В тройку лучших участников также вошли представитель Болгарии Кристиан Костов и молдавский коллектив Sunstroke Project.
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