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Фото из архива 12.10 23:17   MIGnews.com

В России открыли самую северную синагогу

В российском городе Архангельск открылась самая северная в стране синагога "Звезда Севера", сообщает Lenta.ru.

"В Архангельске не так много евреев, как хотелось бы, — отметил главный раввин России Берло Лазар на церемонии открытия. — Здесь не хватает знания о нашем народе, но я уверен, что синагога поможет архангелогородцам и самим евреям больше узнать о религии, истории нашего народа. Наша прямая задача — хранить и приумножать эту традицию", - рассказал губернатор региона Игорь Орлов.

В еврейской общине города насчитывается около 600 человек. Помимо классического зала для молебен и комнаты раввина, синагога вмесила библиотеку, учебные классы, ресторан, концертный зал и гостиницу.


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