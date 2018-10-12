В России открыли самую северную синагогу

В российском городе Архангельск открылась самая северная в стране синагога "Звезда Севера", сообщает Lenta.ru.
"В Архангельске не так много евреев, как хотелось бы, — отметил главный раввин России Берло Лазар на церемонии открытия. — Здесь не хватает знания о нашем народе, но я уверен, что синагога поможет архангелогородцам и самим евреям больше узнать о религии, истории нашего народа. Наша прямая задача — хранить и приумножать эту традицию", - рассказал губернатор региона Игорь Орлов.
В еврейской общине города насчитывается около 600 человек. Помимо классического зала для молебен и комнаты раввина, синагога вмесила библиотеку, учебные классы, ресторан, концертный зал и гостиницу.