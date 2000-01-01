12.06 22:07 MIGnews.com

Banksy украсил Хитроу

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Британский андерграундный художник стрит-арта, политический активист и режиссер Бэнкси создал новое граффити. Оно посвящено выходу Великобритании из состава Евросоюза.Граффити сделано на воротах лондонского аэропорта Хитроу. Через эти ворота в зону таможенного контроля проходят прибывшие из Евросоюза.В центре граффити художник сделал надпись KEEP OUT, то есть "Не впускать" с отпавшей буквой "T": в нижней части работы крыса бьет этой буквой по замку от ворот.