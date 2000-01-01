Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Писатель Давид Гроссман стал лауреатом Премии Израиля 12.02 16:26   MIGnews.com

Писатель Давид Гроссман стал лауреатом Премии Израиля

Лауреатом Премии Израиля в области литературы и поэзии стал Давид Гроссман. Об этом сообщили в Министерстве образования в понедельник, 12 февраля.

Комиссия назвала его "одним из самых глубоких, трогательных и влиятельных голосов израильской литературы".

Также жюри отметило, что Гроссман является одним из самых "знаменитых, почитаемых и любимых" израильских писателей в мире, чьи книги переведены на десятки иностранных языков.



Давид Гроссман родился 25 января 1954 году в Иерусалиме. Писатель отслужил в ЦАХАЛе. Гроссман окончил Еврейский университет, где изучал философию и театральное искусство.

Напомним, в 2017 году роман писателя "Зашел как-то конь в бар" был удостоен международной литературной Букеровской премии за лучший роман, переведенный на английский язык. Давид Госсман стал первым израильским писателем, который получил эту премию.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
20:11
Кейптаун готовится к "нулевому дню"
19:45
Найдено оружие, похищенное у солдата в Дженине
19:11
На Олимпиаде в Пхенчхане началась эпидемия кишечного гриппа
18:59
"Когда эпоха Биби закончится, мы возглавим правительство"
18:40
Главы МИД Ирана, Турции и РФ встретятся в Астане
18:09
Oxfam устраивала вечеринки с проститутками на Гаити
17:40
Офицера судят за нападение на харедим
17:08
Заместитель канцлера Австрии встретится с депутатом Гликом
16:51
Министр Галант: РФ не потерпит присутствия Ирана в Сирии
16:11
Армения назвала условие разрешения конфликта с Азербайджаном
16:07
Шломи Шабат госпитализирован с воспалением легких
15:50
Лапид: дружба с Россией очень важна
15:38
Мания величия
15:25
Солдаты - убийцы: Ханин Зуаби вывели с заседания
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus