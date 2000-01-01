12.02 16:26 MIGnews.com

Писатель Давид Гроссман стал лауреатом Премии Израиля

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Лауреатом Премии Израиля в области литературы и поэзии стал Давид Гроссман. Об этом сообщили в Министерстве образования в понедельник, 12 февраля.Комиссия назвала его "одним из самых глубоких, трогательных и влиятельных голосов израильской литературы".Также жюри отметило, что Гроссман является одним из самых "знаменитых, почитаемых и любимых" израильских писателей в мире, чьи книги переведены на десятки иностранных языков.Давид Гроссман родился 25 января 1954 году в Иерусалиме. Писатель отслужил в ЦАХАЛе. Гроссман окончил Еврейский университет, где изучал философию и театральное искусство.Напомним, в 2017 году роман писателя "Зашел как-то конь в бар" был удостоен международной литературной Букеровской премии за лучший роман, переведенный на английский язык. Давид Госсман стал первым израильским писателем, который получил эту премию.