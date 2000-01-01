Международная выставка - продажа холодного оружия

21 декабря 2019 года в выставочном зале кибуца Эврон
Вот уже 12 лет подряд, дважды в год, Михаил Фишман директор журнала “R.I.F. Холодное Оружие – Мир Мужчин” и председатель “Союза Мастеров, Кузнецов и Коллекционеров Холодного Оружия Израиля” проводит Международную выставку холодного оружия -“R.I.F.” , на которую съезжаются мастера и коллекционеры из разных стран.
Зимняя выставка, популяризирующая культуру холодного оружия, пройдет 21 декабря 2019 года в выставочном зале кибуца Эврон. Как всегда спонсоры выставки международный журнал "R.I.F. - Холодное оружие: Мир мужчин" и “Союз Мастеров, Кузнецов и Коллекционеров Холодного Оружия Израиля”.
Представленные на столах экспонаты поражают самое смелое воображение.
Изысканные ножи, претендующие на звание произведение искусства, исторические образцы холодного оружия разных эпох и континентов: пиратские мечи, японские катаны, мушкетёрские шпаги и многое другое - чего здесь только не увидишь!
Для тех, кто интересуется историей периода ВОВ, привлечет «Клуб военно-исторической реконструкции РККА», который представляет экспозицию основных видов обмундирования и снаряжения периода Великой Отечественной войны https://www.youtube.com/watch?v=LnO0YYtI7pk и Клуб" СК (страйкбольная команда) -
«Город Мастеров» покажет мастер-класс от кузнецов «Союза Мастеров и Коллекционеров Холодного Оружия Израиля» под руководством Кер Акер и Станислава Красюка
Для любителей: * Площадка для стрельбы из лука “Бейт Лехем Агалиль” * Площадка “Страйкбольный тир Экстрим” https://www.facebook.com/%D0%A1%D1%82%D ... 556190470/ *
Площадки искусство и ремесло для детей
Участники организации выставки: Михаил Фишман, Роман Кейлин, Иран Гершкович, Олег Гущин, Павел Воронюк, Виктор Погодин, Мейдан Голан, Петр Шкневский, Алекс Маген, Алексей Цейтлин, Александр Бармин, Григорий Фишер, Омер Гарти, Авив Гарти, Липа Грузман, Давид Грузман, Саар Нудель, Алексей Бельков (Украина), Алексей Загари, Даниель Столер, Наталья Забелина (Россия), Ольга Хабалова (Россия), Томер Мор, Ави Мор, Саги Бялик, Григорий Тамар, Итан Кейдар, Игаль Дор, Григорий Бельдер, Лорант Кац, Дмитрий Златковский, Ицик Атар, Дмитрий Войтюк, Александр Салганик (Украина), Кер Акер, Мухаммед Акер, Шломо Арэль, Андрей Захаров, Игорь Гольдштейн, Менахем Афик, Евгений Рисов, Борис Фридман, Майк Забенко, Олег Ермолаев, Андрей Марчуков, Виталий Пружинский, Григорий Фидельман, Федор Панчешный, Михаил Ольшанский, Елена Ковтуненко, Матания Вайс, Омер Явец, Сергей Столиаров, Михаил Щелчков, Моше Шлезенгер, Александр Вайнер, Валид Хури, Владимир Демидов, Игаль Гутник, Илья Ямпольский, Нир Англер, Тарас Гайдай, Александр Дохман, Михаил Вассерман и т.д.
Список зарубежных участников принимающих участие в выставке, после подтверждения будет дополняться : Михаил Щелчков (г.Москва, Россия) ( компания «АиР» г.Златоуст) http://zlatoust-air.ru/ , https://www.facebook.com/profile.php?id ... &sk=photos
Станислав Красюк (Миргород , Украина) ( Кузня Петра Федоряки ) http://bladesmith.com.ua/ , https://www.facebook.com/profile.php?id=100017510529990 Геннадий Добрецов (Кострома, Россия) http://nojinsk.ru/catalog/923/
Время работы выставки: с 10.00 до 17.00 Посетителей ждет пиво и кофе, входящее в стоимость входного билета 50 шек. для детей до 16 лет – 10 шек.
Билеты можно приобрести: В кассе на выставке (количество билетов 1850) Для заявки и участия в выставке: е-mail: fishman1000@gmail.com тел.: (+972) 5-444-111-00 http://www.RIFmagazine.com
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Суббота 21 декабря и устройте своей семье праздник!