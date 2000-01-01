11.11 05:51 MIGnews.com

Работы Шекспира "осовременят" для Instagram-поколения

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Сцены из произведений Уильяма Шекспира экранизируют в качестве комиксов для того, чтобы, по словам организаторов этой акции, привлечь поколение Instagram к творениям великого драматурга.Новое исследование, проведенное компанией Adobe, показало, что 77% детей в возрасте от 11 до 18 лет пытаются понять пьесы Уильяма Шекспира из-за "вызывающего" языка. 42% не понимают, как изучение его работ поможет им получить работу в будущем, а 29% сказали, что современные интерпретации его пьес помогут им понять их.В результате опроса Королевская Шекспировская Компания (RSC) объединилась с Adobe, чтобы попытаться привлечь больше молодых людей к произведениям писателя. Пять британских художников, иллюстраторов, графических дизайнеров и фотографов "осовременят" сцены из наиболее изученных пьес Шекспира, включая культовую сцену из Ромео и Джульетты.