Театр «Момикс» представит в Израиле программу VIVA MOMIX
Во второй половине ноября в Израиле пройдут гастроли столь любимого израильтянами Театра танца «Момикс» с программой VIVA MOMIX, посвященной 40-летнему юбилею этой группы, основанной Мозесом Пендлтоном в 1980 году.
VIVA MOMIX - это путешествие в мир уникального движения Пендлтона, в мир его знаковых постановок, где соединены танец и цирковая гимнастика, живые скульптуры и легкая атлетика, мир растений и движения, театр теней и современные иллюзии, свет реальности и нереальные действия. Спектакль VIVA MOMIX откроет балетный сезон в Центре сценических искусств в Герцлии, а затем будет показан в ряде городов страны – Иерусалиме, Хайфе, Беэр-Шеве и Ашдоде.
«Момикс» обозначает смесь - «Мозес-Микс», названную так по имени главного придумщика и весельчака Моисея Пендлтона, вот уже полвека без устали все время что-то придумывающего, смешивающего и поражающего публику. Это удивительная смесь театра и балета, сюрреалистического видения и легкоатлетического подхода, желания танцевать, и тем самым, преобразовывать мир. Его полные фантазии постановки называют гениальными и культовыми. И так оно и есть. И нам предоставляется возможность увидеть все лучшее, что было создано MOMIX за 40 лет официального существования этого театра движения.
«Момикс» - это всегда весело, красиво, прекрасно. Чувствительность и юмор, изобретательность и мастерство, вдохновение, знания и воображение – все смешал алхимик Пендлтон, создав свои сценические фантазии, театр акробатического танца, шоу которого превращаются в магические путешествия, в новое аудиовизуальное искусство, в сюрреалистический опыт и даже в теорию и практику того, как преодолеть гравитацию.
«Момикс» в каждом своем спектакле бросает вызов законам физики, бросает вызов невозможному и нашим чувствам. И да – самим эту смесь так хочется попробовать!
За 10 лет до «Момикса» Пендлтон стал одним из создателей «Пилоболуса» и уже полвека считается одним из самых ярких хореографов-новаторов Америки. А 50 лет быть новатором и придумывать все время что-то новое - непросто. «Момикс» - группа танцоров-«иллюзионистов» - завоевала мировую известность именно за изобретательность и пластическую красоту, а не только за технику танца и необычность хореографии. Пендлтон еще 50 лет назад начал вводить в свои хореографические спектакли элементы цирка, физического театра, легкой атлетики, акробатики и комедии дель-арте. Кстати, Пендлтон – еще и прекрасный фотограф танца, его выставки проходили в Риме, Милане, Флоренции и в Аспене, а фотографии, сделанные им, опубликованы в книге Фила Холланда «Dance Must Follow 2015», в которой рассказывается о творческом процессе Пендлтона. Книгу можно найти в интернете и понять, что же собой представляет творческая лаборатория «Момикса», который появляется не только на станицах книг, но и на экранах телевидения и кино. Именно «Момикс» был приглашена для участия в 67-й церемонии вручения премии «Золотой глобус». Спектакли «Момикса» транслировались в 55 странах. Именно «Момикс» был снят в одном из первых 3D фильмов в фильме Imagine.
Есть у «Момикса» и «русский» след: в 2014 году Пендлтон создал танцевальную работу «Голуби мира» с Дианой Вишневой в главной партии для церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Сочи. Диск с постановкой «Момикса» на музыку «Картинок с выставки» Мусоргского с участием Монреальского симфонического оркестра под правлением Шарля Дютуа получил премию «Эмми» в категории «Лучший специальный проект в области исполнительских искусств». Кроме того, Пендлтон несколько раз ставил спектакли в Парижской опере и сотрудничал с Юрием Любимовым в работе над постановкой «Хованщины» в театре «Ла Скала».
Театр «Момикс», благодаря своей популярности, участвовал в телевизионном сериале о современном балете в Америке. Труппа и сам Пендлтон снимались в фильме Роберта Алтмана «The Company» - как раз о балетной труппе. Кроме собственных спектаклей, труппа часто участвует в специальных проектах и гастролирует по всему миру, а постоянно базируется в маленьком городке Вашингтон в штате Коннектикут.
Предыстория ее такова: в начале 1970-х несколько американцев - фанатов танца и спорта - создали спортивно-танцевальную команду. Они веселили публику, пародируя драматические спектакли, балеты и шоу, и быстро завоевали популярность. Официально же все началось все в 1971 году в Дартмутском колледже штата Нью-Хэмпшир, когда преподаватель танца Элисон Чейс дала задание четырем студентам придумать хореографический номер, который они назвали «Пилоболус». Джонатан Уоллкен, Мозес Пендлтон, Робби Барнетт и Ли Харис сочинили танец, доказавший, что гравитацию можно преодолеть не только запустив ракету в космос или наевшись грибов по рецепту Кастанеды, но и с помощью танца, легко и изящно. То, что было поначалу хореографическим упражнением, превратилось в стиль: скульптурно-акробатический, театральный и оригинальный, стало принципом в хореографии. Позже эта четверка образовала ансамбль «Пилоболус», а еще позже от «Пилобулоса» разноцветным мячиком-погремушкой-оранжевой тыковкой откатился «Момикс».
В семидесятые не было такого хореографа-американца, который не пытался бы что-нибудь разрушить и переиначить. Пендлтон делал это забавнее всех, привнося в свою хореографию оптические обманы. Его спектакли изменили традиционные представления о том, как тело выглядит, сколько оно весит и как оно должно перемещаться в пространстве. Танцовщики в работах «Момикса» вырастали до размеров двухэтажного дома, складывались в колоды и вытягивали руки из глубин сцены до рампы. Все эти фокусы и иллюзии Пендлтон сохранил по сей день и VIVA MOMIX - зримое доказательство.