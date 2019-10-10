10.10 15:29 MIGnews.com

Названы лауреаты Нобелевской премии по литературе

Watch the very moment the Nobel Prizes in Literature for 2018 and 2019 are announced.



Presented by Mats Malm, Permanent Secretary of the Swedish Academy.

#NobelPrize pic.twitter.com/q0KkCsBer9 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 10, 2019

BREAKING NEWS:

The Nobel Prize in Literature for 2018 is awarded to the Polish author Olga Tokarczuk. The Nobel Prize in Literature for 2019 is awarded to the Austrian author Peter Handke.#NobelPrize pic.twitter.com/CeKNz1oTSB — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 10, 2019

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В четверг, 10 октября, в Швеции объявили лауреатов Нобелевской премии по литературе за 2018 и 2019 год.Имена победителей огласили в Шведской академии, а прямая трансляция велась на официальной странице премии в Twitter.Так, победителями стали польская писательница Ольга Токарчук и австриец Питер Хандке. Токарчук наградили за "повествовательное воображение, которое с энциклопедической страстью представляет пересечение границ как форму жизни". По мнению Шведской академии, магнум-опус писательницы – исторический роман "Книги Иакова"."В этой работе она показала высшую способность романа представлять случай, почти выходящий за рамки человеческого понимания", – сказано в ведомстве.Эксперты отметили, что в произведениях полячки есть противостояние: природа против культуры, разум против безумия, мужчины против женщин.В свою очередь, Хандке стал лауреатом за "влиятельную работу, которая с языковой изобретательностью исследовала периферию и специфику человеческого опыта". По мнению жюри, австриец является одним из самых влиятельных писателей в Европе после Второй мировой войны."Своеобразное искусство Питера Хандке заключается в исключительном внимании к пейзажам и материальному присутствию мира, что сделало кино и живопись двумя его величайшими источниками вдохновения", – подчеркнули члены конкурсной комиссии.Год назад никто не получил нобелевку по литературе, потому в этом году победителями стали сразу два писателя.