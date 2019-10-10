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Названы лауреаты Нобелевской премии по литературе | Фото:10.10 15:29   MIGnews.com

Названы лауреаты Нобелевской премии по литературе

В четверг, 10 октября, в Швеции объявили лауреатов Нобелевской премии по литературе за 2018 и 2019 год.

Имена победителей огласили в Шведской академии, а прямая трансляция велась на официальной странице премии в Twitter.

Так, победителями стали польская писательница Ольга Токарчук и австриец Питер Хандке. Токарчук наградили за "повествовательное воображение, которое с энциклопедической страстью представляет пересечение границ как форму жизни". По мнению Шведской академии, магнум-опус писательницы – исторический роман "Книги Иакова".



"В этой работе она показала высшую способность романа представлять случай, почти выходящий за рамки человеческого понимания", – сказано в ведомстве.

Эксперты отметили, что в произведениях полячки есть противостояние: природа против культуры, разум против безумия, мужчины против женщин.

В свою очередь, Хандке стал лауреатом за "влиятельную работу, которая с языковой изобретательностью исследовала периферию и специфику человеческого опыта". По мнению жюри, австриец является одним из самых влиятельных писателей в Европе после Второй мировой войны.

"Своеобразное искусство Питера Хандке заключается в исключительном внимании к пейзажам и материальному присутствию мира, что сделало кино и живопись двумя его величайшими источниками вдохновения", – подчеркнули члены конкурсной комиссии.


Год назад никто не получил нобелевку по литературе, потому в этом году победителями стали сразу два писателя.


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