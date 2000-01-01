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Ушел из жизни актер и режиссер Владимир Златоустовский 10.07 22:01   MIGnews.com

Ушел из жизни актер и режиссер Владимир Златоустовский

Многолетнему режиссеру «Ералаша» и одному из режиссеров легендарного фильма «Офицеры» было 80лет.

Российский актер, режиссер и сценарист Владимир Златоустовский скончался на 81 году жизни, сообщили на сайте Союза кинематографистов России.

Златоустовский родился 24 мая 1939 года в Москве. В 1960 году окончил Театральное училище имени Щукина. В 1960-1966 годах работал в Центральном детском театре в Москве. С 1970 года работал на Киностудии имени Горького. В 70-80-е годы был режиссировал киножурнал «Ералаш».

С 1960 года дебютировав в роли Булавина в военном фильме «Прыжок на заре».

В 1970 году был вторым режиссером у Владимира Рогова в фильме «Офицеры». В этой же картине исполнил эпизодическую роль. Также в этой картине он блестяще исполнил песню «Вечный огонь».

Как сообщалось ранее, первого июля скончались актриса Надежда Черидниченко и режиссер и муж Татьяны Яковлевой Себастьян Аларкон.


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