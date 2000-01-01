09.07 20:03 MIGnews.com

Netflix не очень тепло приняли на арабском рынке

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После того, как стало известно, что крупнейшая компания в сфере развлечения и телевещания Netflix выходит на арабский рынок, все подумали, что это станет революционным событием. Однако передача "Джинн", названная в честь мифологических арабских духов, вызвала протест и была заклеймена как "порнографическая".Такую бурную реакцию вызвали некоторые противоречивые сцены. Например, в сериале подростки целуются, ругаются, пьют спиртное и употребляют наркотики. Это и побудило зрителей публиковать критические отзывы в интернете. Один из них назвал передачу "ужасной, неприятной и почти порнографической". "Западные программы с аналогичным содержанием регулярно просматриваются ближневосточной аудиторией, но такие сцены не встречаются более ни в одной драме на арабском языке".Министерство туризма Иордании осудило "непристойные сцены" как "противоречие национальным принципам". Ведущий исламский священнослужитель страны назвал передачу "моральной деградацией", а генеральный прокурор потребовал от подразделения по киберпреступлениям "принять немедленные необходимые меры", чтобы убрать шоу из Netflix.