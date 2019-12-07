08.12 15:02 MIGnews.com

Мужчина на выставке съел банан стоимостью $120 000

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Мужчина на выставке Art Basel в Майами съел экспонат стоимостью $120 000.Произведение под названием "Комедиант" итальянского художника Маурицио Каттелана было выставлено в международной галерее Perrotin на Art Basel в Майами, США, куда пришел нью-йоркский перфоманс-мастер Дэвид Датун. Экспотан состоял из банана, который был приклеен к стене изолентой.Датун подошел к нему и, сняв со стен, съел. Объяснил он свой поступок тем, что "он голоден". Этот трюк, по мнению экспертов, придал галерее совершенно новый смысл. Владелец Эммануэль Перротина в начале этой недели сказал: "Работа Маурицио не только об объектах, но и о том, как объекты движутся по миру. Не все потеряно для покупателя, которому, скажем прямо, придется иметь дело со смертью банана в какой-то момент.""Работа поставляется с сертификатом подлинности, и владельцы могут заменить банан. «Датун не уничтожил произведение искусства. Банан - идея." Первоначально произведение искусства было названо "символ мировой торговли".