07.10 11:31 MIGnews.com

Новый сезон Вокального Ансамбля «Ха-Коли ха-Исраэли»

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Концерты пройдут в Центре сценических искусств Раананы и в Тель-Авивском музее изобразительных искусств, а также в концертных залах Хайфы, Иерусалима и кибуца Генигар.Юваль Бен-Озер, художественный руководитель ансамбля, отмечает: «В этом сезоне израильская публика услышит четыре концерта с богатым и разнообразным репертуаром. Мы рады, что в 26-м сезоне нашего ансамбля у нас есть возможность продемонстрировать все последние наши достижения и прекрасных соратников нашей музыки, наших друзей-музыкантов. Все, что остается сделать публике - это прийти на концерты и получить удовольствие от музыки».Открытие сезона состоится 28 октября концертом «Многоголосье» - «Ба-ров колот», в котором мощь вокально-хоровых произведений Мендельсона, Уильямса, Габриэли, Росси и других усилится многоголосьем в одновременном исполнении двух, трех и даже четырех хоров.Продолжит сезон исполнение знаменитой оратории «Иуда Маккавей» Генделя при участии Иерусалимского симфонического оркестра и превосходных израильских солистов: Даниэлы Скорка, Алона Харари, Рона Зильберштейн и Одеда Райха.В третьем концерте сезона в сотрудничестве с конкурсом Рубинштейна примет участие добившийся международной славы пианист Охад Бен-Ари: необыкновенное исполнение прелюдий и фуг из «Сравнения фортепиано» Баха.Завершит сезон особый концерт «Beatles Unplugged», приуроченный к 50-й годовщине распада «великолепной четверки»: ансамбль исполнит a-capella лучшие хиты «Beatles».Израильский Вокальный Ансамбль «Ха-Коли ха-Исраэли», основанный дирижером и художественным руководителем Ювалем Бен-Озером в 1993 году, давно занял место ведущего камерного хора в стране. Ансамбль состоит из профессиональных певцов-солистов, выступает в лучших залах и на фестивалях в Израиле, участвует в концертах с ведущими оркестрами страны. С момента своего создания ориентируется на самые высокие художественные стандарты, вносит огромный вклад в популяризацию творчества израильских сочинителей и распространение вокальной музыки.В послужном списке ансамбля богатый репертуар, с которым он выступает по всей стране: детская опера Йони Рехтера по книге и при участии Давида Гроссмана «Как Итамар кролика повстречал», музыкальные экскурсии «Поющие картины» по Тель-Авивскому музею искусств, концерты в рамках семинара камерной музыки в Хайфе, выступления с Иерусалимским симфоническим оркестром, Израильским камерным оркестром и другими.Венецианская традиция, зародившаяся в церкви Сан-Марко, привела к расцвету многоголосных произведений для двух и более хоров. Необыкновенная акустика двухъярусной церкви по сей день привлекает в нее публику и очаровывает композиторов. В концерте прозвучат многоголосные произведения композиторов эпохи Возрождения и 20 века. Гвоздь программы - «Te Deum» Феликса Мендельсона и «Месса соль минор» Ральфа Вогана Уильямса.Георг Фридрих Гендель, отец-основатель английской оратории, превратил историю из Маккавеев во вдохновляющую музыкальную драму, являющейся одной из его творческих вершин. Гендель использовал историю Хасмонеев и их борьбу против захватчиков как метафору современных событий.Охад Бен-Ари, лауреатр Конкурс Рубинштейна 1995 года (третье место), премия Израиля для отличившихся музыкантов, премия камерной музыки; премия конкурса ARD (Мюнхен).Beatles unpluggedДирижер: Пол Смит (Великобритания)