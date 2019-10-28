Новый сезон Вокального Ансамбля «Ха-Коли ха-Исраэли»
В новом 2019-2020 сезоне Израильский Вокальный Ансамбль «Ха-Коли ха-Исраэли» (IVE) предлагает уникальную программу израильской вокальной музыки. Художественный руководитель ансамбля: Юваль Бен-Озер.
Концерты пройдут в Центре сценических искусств Раананы и в Тель-Авивском музее изобразительных искусств, а также в концертных залах Хайфы, Иерусалима и кибуца Генигар.
Юваль Бен-Озер, художественный руководитель ансамбля, отмечает: «В этом сезоне израильская публика услышит четыре концерта с богатым и разнообразным репертуаром. Мы рады, что в 26-м сезоне нашего ансамбля у нас есть возможность продемонстрировать все последние наши достижения и прекрасных соратников нашей музыки, наших друзей-музыкантов. Все, что остается сделать публике - это прийти на концерты и получить удовольствие от музыки».
Открытие сезона состоится 28 октября концертом «Многоголосье» - «Ба-ров колот», в котором мощь вокально-хоровых произведений Мендельсона, Уильямса, Габриэли, Росси и других усилится многоголосьем в одновременном исполнении двух, трех и даже четырех хоров.
Продолжит сезон исполнение знаменитой оратории «Иуда Маккавей» Генделя при участии Иерусалимского симфонического оркестра и превосходных израильских солистов: Даниэлы Скорка, Алона Харари, Рона Зильберштейн и Одеда Райха.
В третьем концерте сезона в сотрудничестве с конкурсом Рубинштейна примет участие добившийся международной славы пианист Охад Бен-Ари: необыкновенное исполнение прелюдий и фуг из «Сравнения фортепиано» Баха.
Завершит сезон особый концерт «Beatles Unplugged», приуроченный к 50-й годовщине распада «великолепной четверки»: ансамбль исполнит a-capella лучшие хиты «Beatles».
Израильский Вокальный Ансамбль «Ха-Коли ха-Исраэли», основанный дирижером и художественным руководителем Ювалем Бен-Озером в 1993 году, давно занял место ведущего камерного хора в стране. Ансамбль состоит из профессиональных певцов-солистов, выступает в лучших залах и на фестивалях в Израиле, участвует в концертах с ведущими оркестрами страны. С момента своего создания ориентируется на самые высокие художественные стандарты, вносит огромный вклад в популяризацию творчества израильских сочинителей и распространение вокальной музыки.
В послужном списке ансамбля богатый репертуар, с которым он выступает по всей стране: детская опера Йони Рехтера по книге и при участии Давида Гроссмана «Как Итамар кролика повстречал», музыкальные экскурсии «Поющие картины» по Тель-Авивскому музею искусств, концерты в рамках семинара камерной музыки в Хайфе, выступления с Иерусалимским симфоническим оркестром, Израильским камерным оркестром и другими.
Сезон 2019-2020 Израильского Вокального Ансамбля «Ха-Коли ха-Исраэли»
Концерт № 1
«Ба-ров колот»: музыка для двух, трех и четырех хоров
Дирижер: Юваль Бен-Озер
Венецианская традиция, зародившаяся в церкви Сан-Марко, привела к расцвету многоголосных произведений для двух и более хоров. Необыкновенная акустика двухъярусной церкви по сей день привлекает в нее публику и очаровывает композиторов. В концерте прозвучат многоголосные произведения композиторов эпохи Возрождения и 20 века. Гвоздь программы - «Te Deum» Феликса Мендельсона и «Месса соль минор» Ральфа Вогана Уильямса.
В концерте также прозвучат произведения Габриелли, Росси и других композиторов.
Центр сценических искусств Раананы - понедельник, 28/10/19, 20:30
Тель-Авивский музей изобразительных искусств - вторник, 29/10/19, 20:30
Иерусалим, Шотландская церковь - пятница, 8/11/19, 11:30
Зихрон-Яаков, центр искусств ELMA - суббота, 16/11/19, 11:30
Концерт № 2
Г.Ф. Гендель. Оратория «Иуда Маккавей»
Дирижер: Юваль Бен-Озер
Солисты: Даниэла Скорка - сопрано; Алон Харари - альт, Рон Зильберштейн - тенор, Одед Райх - бас
Израильский вокальный ансамбль и Иерусалимский симфонический оркестр
Георг Фридрих Гендель, отец-основатель английской оратории, превратил историю из Маккавеев во вдохновляющую музыкальную драму, являющейся одной из его творческих вершин. Гендель использовал историю Хасмонеев и их борьбу против захватчиков как метафору современных событий.
«Театрон Иерушалаим», зал Генри Крауна - среда, 25/12/19, 20:00
Греческая Православная Церковь, Хайфа - суббота, 28/12/19, 13:00
Центр сценических искусств Раананы - воскресенье, 29/12/19 | 20:30
Тель-Авивский музей изобразительных искусств - четверг 2/1/20 | 20:30
Концерт № 3
И.С. Бах: «Сравнения фортепиано»
Дирижер: Юваль Бен-Озер
Фортепиано: Охад Бен Ари
Охад Бен-Ари, лауреатр Конкурс Рубинштейна 1995 года (третье место), премия Израиля для отличившихся музыкантов, премия камерной музыки; премия конкурса ARD (Мюнхен).
Хайфа, зал Раппопорт - суббота, 7/3/20, 20:00
Центр сценических искусств Раананы - вторник 24/3/20, 20:30
Тель-Авивский музей изобразительных искусств - пятница 27/3/20, 13:00
Концерт № 4
Beatles unplugged
Дирижер: Пол Смит (Великобритания)
Центр сценических искусств Раананы - вторник, 26/5/20, 20:30
Тель-Авивский музей изобразительных искусств - среда, 27/.5/20, 20:30
Кибуц Генигар, фестиваль «Молоко и мед» - пятница, 29/5/20, 11:00
Хайфа, зал «Раппопорт» - суббота, 30/5/20, 20:00