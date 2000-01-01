08.07 02:18 MIGnews.com

В Лондоне продали бюст Тутанхамона. Египет против

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В четверг на аукционе в Лондоне Christie's смуглый кварцитовый бюст молодого короля Тутанхамона была продана за 5,8 млн долларов, несмотря на требования Египта вернуть артефакт.Возле здания стояли около 20 протестующих. Они молчали и держали плакаты с надписью “Египетская история не продается”.Египет долгое время требовал от Великобритании возвращения артефактов, которые забрали археологи и имперские авантюристы. В числе таких реликвий Розеттский камень, хранящийся в Британском музее. Также Египет выдвигал подобные требования Греции (Парфенон), Нигерии (Бенинская бронза) и Эфиопии (сокровища Магдалы).“Мы против, чтобы наше наследие и ценные вещи продавали, как овощи и фрукты”, - сказал Ибрагим Ради, 69-летний египетский графический дизайнер, протестующий возле Christie's.Бюст высотой 28,5 см с повреждением только ушей и носа был продан из частной коллекции египетского искусства Resandro.Christie's сказал, что он был приобретен у мюнхенского дилера Хайнца Герцера в 1985 году. До этого австрийский дилер Джозеф Мессина купил его в 1973-1974 годах. “По общему мнению” в 1960-х годах бюст Тутанхамона пребывал в коллекции у немецкого принца Вильгельма фон Турн-унд-Таксиса.“Мы признаем, что исторические объекты могут провоцировать сложные споры о прошлом, но наша роль сегодня заключается в том, чтобы продолжать обеспечивать прозрачный, законный рынок, поддерживая самые высокие стандарты передачи объектов”.Перед началом аукциона Мостафа Вазири, генеральный секретарь Высшего совета древностей Египта, заявил, что он разочарован, что продажа продвигается, несмотря на запросы о предоставлении информации и протесты со стороны правительственных чиновников и посольства Египта.“Я считаю, что артефакт был незаконно вывезен из Египта ... Они не представили никаких документов, доказывающих обратное”, - сказал он Reuters, заявив, что Египет будет продолжать настаивать на том, чтобы покупатель вернул бюст.Сотрудники Christie's сказали, что они предприняли необходимые шаги, чтобы доказать его происхождение, и продажа была законной. “Это очень известная вещь ... и она никогда не была предметом подачи иска в суд”, — сказала агентству Рейтер глава департамента древностей Летиция Делалойе.Она добавила, что Christie's связывался с египетскими властями в Каире и посольством Лондона.