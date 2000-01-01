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Билеты на Селин Дион почти полностью распроданы за сутки | Фото:06.10 19:03   MIGnews.com

Билеты на Селин Дион почти полностью распроданы за сутки

Билеты на первое шоу Селин Дион в Израиле 4 августа почти полностью распроданы. Дополнительное второе выступление пройдет 5 августа в том же месте, Park Hayarkon.

Французско-канадская суперзвезда приедет в Израиль в рамках своего мирового тура Courage (названного в честь ее нового альбома). На концерте ожидается аншлаг. Его посетит около 20 000 человек.

Билеты поступили в продажу в воскресенье в 12 часов дня.

www.eventim.co.il или * 9066


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