06.10 19:03 MIGnews.com
Билеты на Селин Дион почти полностью распроданы за сутки
Билеты на первое шоу Селин Дион в Израиле 4 августа почти полностью распроданы. Дополнительное второе выступление пройдет 5 августа в том же месте, Park Hayarkon.
Французско-канадская суперзвезда приедет в Израиль в рамках своего мирового тура Courage (названного в честь ее нового альбома). На концерте ожидается аншлаг. Его посетит около 20 000 человек.
Билеты поступили в продажу в воскресенье в 12 часов дня.
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