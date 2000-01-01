03.08 21:26 MIGnews.com

Умер израильский оскароносный режиссер Моше Мизрахи

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Умер израильский кинорежиссер Моше Мизрахи. Как сообщает "Аруц Шева", оскароносный режиссер ушел из жизни на 87-ом году жизни утром в пятницу в Тель-Авиве.За свою карьеру Мизрахи снял 14 фильмов в Израиле и Франции. В 1978 году его лента "Вся жизнь впереди" завоевала премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Еще два фильма – "Я люблю тебя, Роза" и "Дом на улице Шлуш" – были номинированы на эту награду, но победить не смогли.Помимо того, его достижения были отмечены и на Берлинском кинофестивале, и Израильской академией кино.У Мизрахи остались двое детей и супруга – режиссер и актриса Михаль Бат Адам.Дату его похорон еще не объявили.