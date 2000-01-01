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Звезды собирают 2 млн. фунтов жертвам теракта в Манчестере | Фото: lindsaydaniella/Flickr01.06 15:17   MIGnews.com

Звезды собирают 2 млн. фунтов жертвам теракта в Манчестере

Американская певица Ариана Гранде, на концерте которой в Манчестере 22 мая произошел теракт, намерена принять участие в благотворительном концерте, посвященном жертвам атаки, которыми, по последним данным, стали 22 человека, в том числе 12 детей.

Концерт One Love Manchester пройдет в воскресенье, 4 июня, на стадионе "Олд Траффорд". Как сообщает Telegraph, билеты на него поступили в продажу в 10 утра по местному времени и были распроданы в течение шести минут.




Отмечается, что многих из тех, кто хотел попасть на шоу, были перенаправлены на сайт Ticketmaster и помещены в электронную очередь. При этом Ticketmaster сообщил, что в этот раз не станет взимать обычный регистрационный сбор.

Зрителям концерта самой Гранде уже предложили бесплатные билеты. Кроме нее на One Love Manchester выступят такие звезды мировой величины, как Джастин Бибер, Фаррел Уильямс, Кэти Перри, Майли Сайрус, группы Coldplay и Take That. Организаторы рассчитывают собрать 2 млн. фунтов, которые пойдут на помощь жертвам теракта.
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