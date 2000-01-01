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Консерваторы хотят осудить Папу Франциска как еретика | Фото:02.05 06:09   MIGnews.com

Консерваторы хотят осудить Папу Франциска как еретика

Группа из 19 католических священников и академиков призвала епископов осудить Папу Франциска как еретика, в последнем ультраконсервативном отчете против понтифика по целому ряду тем от причастия для разведенных до религиозного разнообразия. Самым выдающимся из группы является отец Эйдан Николс, 70-летний британский священник из доминиканского ордена, который написал множество книг и является одним из наиболее признанных богословов в англоязычном мире.



"Мы принимаем эту меру как последнее средство, чтобы отреагировать на накапливающийся вред, вызванный словами и действиями папы Франциска в течение нескольких лет, которые привели к одному из худших кризисов в истории католической церкви", - сказали они в открытом письме. Они критикуют Франциска по многим вопросам: от мягкой критики абортов и приветливости к гомосексуализму и до дружественности с протестантами и мусульманами.

Письмо опубликована во вторник LifeSiteNews, консервативным католическим сайтом. В прошлом году он опубликовал документ бывшего посла Ватикана в Вашингтоне архиепископа Карло Марии Вигано, призывающий папу уйти в отставку. Представитель Ватикана не прокомментировал письмо, которое приглашает людей присоединиться к онлайн-петиции. Обращаясь к епископам, в письме говорится: "Поэтому мы просим, ​​чтобы ваши светлости срочно рассмотреть ситуацию публичной приверженности папы Франциска ереси".

Принятие решения о том, является ли член Церкви еретиком, является задачей Конгрегации по Доктрине Веры, департамента по наблюдению за доктринами Ватикана. Массимо Фаджоли, известный профессор исторического богословия в Университете Вилланова в Соединенных Штатах, сказал, что это письмо является примером крайней поляризации в Церкви.

"С одной стороны существует огромная поддержка Франциска в глобальной Церкви, а крошечная группа экстремистов пытается изобразить его как папу-еретика. Проблема состоит в том, что существует очень мало законной, конструктивной критики понтификата Франциска и его теологии", - сказал он в электронном письме.

Значительная часть письма посвящена "Amoris Laetitia" ("Радость любви"), папскому документу 2016 года, который является краеугольным камнем попытки Франциска сделать Церковь более инклюзивной и менее осуждающей.


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