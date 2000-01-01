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Террорист в Адам ранее задерживался за посты в facebook 31.07 15:07   MIGnews.com

Террорист в Адам ранее задерживался за посты в facebook

По сообщению членов семьи 17-летнего палестинского террориста Мухаммеда Юсефа из деревни Кобар, два года назад он задерживался за подстрекательские посты в facebook.

Юсеф на прошлой неделе атаковал в израильском поселении Адам, убив 31-летнего Йотама Овадья и ранив еще двух человек. Террорист был убит на месте преступления.

Халед Юсеф, дядя террорист, говорит: “Он и его отец два года назад были вызваны в израильскую разведку, после того, как Мухаммед написал несколько постов о ситуации здесь”.

Пресс-представитель ШАБАКа отказался комментировать данную информацию.

По версии Халеда, после беседы с представителями израильской службы безопасности Мухаммед прекратил писать в facebook о “ситуации здесь”.

Непосредственно перед атакой, он, однако, разместил следующий пост: “О вы , те у кого есть ружья и патроны, помните, что здесь враг, в которого следует стрелять. настало время великой революции. Начинайте мятеж!”


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