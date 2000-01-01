31.05 19:05 MIGnews.com

Араб пытался проникнуть в Пещеру Патриархов с ножом

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Вечером в пятницу сотрудники правоохранительных органов Израиля заметили подозреваемого, который пытался проникнуть с ножом в комплекс Пещеры Патриархов.Правоохранители заметили подозрительное поведение мужчины, который странно крепко прижимал руку к телу.Во время осмотра подозреваемый утверждал, что на его теле ничего не было, но в результате обыска выяснилось, что у него в рукаве был нож.Подозреваемый, 19-летний арабский житель Хеврона, был арестован и направлен на допрос.Нож изъяли.