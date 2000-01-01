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Арабские союзники обрушились на Израиль | Фото: AFP31.03 08:26   MIGnews.com

Мусульманские союзники обрушились на Израиль

Палестинский День Земли, отмечаемый 30 марта 2018 года, по праву можно считать одним из самых кровавых эпизодов после окончания операции "Нерушимая Скала" в 2014 году. Согласно предоставленным Минздравом Газы данным, число участников демонстраций, погибших в результате столкновений с солдатами ЦАХАЛа в этот день, достигло 17 человек.

Всего число за медпомощью обратились более 1100 человек. По данным Красного Полумесяца, из них около 400 - с огнестрельными ранениями, остальные пострадали от слезоточивого газа или резиновых пуль.

В связи с этим страны арабского и мусульманского мира обрушились с критикой на Израиль, обвинив его в применении "непропорциональной силы" против организаторов беспорядков среди палестинцев.

Одной из первых высказалась Турция. Стоит отметить, что довольно мягко.

"Мы решительно осуждаем применение Израилем непропорциональной силы против палестинцев во время мирных протестов в Газе", - говорится в пятничном заявлении МИДа.

Анкара, выразив опасения по поводу эскалации напряженности во всем регионе, заявила о "необходимости немедленно прекратить применение силы" и призвала международное сообщество "проявить ответственность и убедить Израиль отказаться от своего враждебного отношения".

Министр информации, официальный представитель правительства Иордании Мохаммед аль-Момани также заявил о том, что Амман возлагает на Израиль ответственность за применение "чрезмерной силы" против, по его словам, "мирных демонстрантов".

В Египте аналогично осудили применение Израилем "насилия" против, как говорится в заявлении МИДа, "безоружных гражданских лиц" и призвали израильтян избегать чрезмерной силы.

С отдельным заявлением выступила Лига арабских государств, осудив Израиль за "жестокое обращение с мирными демонстрациями".

Председатель ПА Махмуд Аббас также осудил Израиль, возложив на него "полную ответственность" за гибель демонстрантов, а также объявил в субботу траур за погибшими. При этом он не стал упоминать о произошедшем на границе инциденте, во время которого израильские солдаты попали под обстрел из сектора Газа.

На этом фоне Кувейт созвал экстренное совещание Совета Безопасности ООН, которое состоялось вечером 30 марта.
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