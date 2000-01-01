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Либерман: Я полностью поддерживаю солдат ЦАХАЛа | Фото:01.04 07:13   MIGnews.com

Либерман: Я полностью поддерживаю солдат ЦАХАЛа

В субботу, 31 марта министр обороны Израиля Авигдор Либерман подверг критике израильских и международных чиновников, которые призвали создать комиссию по расследованию действий военнослужащих ЦАХАЛа, сообщает The Times of Israel.

"Благодаря нашим солдатам мы смогли спокойно отметить седер", - написал глава оборонного ведомства на своей странице в Twitter.

По его словам, "гиены, призывающие к этому, ошиблись, думая, что ХАМАС организовал Вудсток, и мы должны там раздавать цветы".


Либерман подчеркнул, что солдаты ЦАХАЛа "оттеснили военное крыло ХАМАС с решимостью и профессионализмом, как и ожидали от них".

Напомним, в течение субботы на границе с сектором Газа продолжались столкновения израильских военнослужащих с участниками инициированной при поддержке ХАМАСа акции "Великий марш возвращения". Манифестации, которые, по утверждению ХАМАСа, являются мирными, уже унесли жизни 18 палестинцев и стоили здоровья свыше 1200.

По данным министерства здравоохранения сектора Газа, сегодня в результате столкновений с израильскими военными пострадали по меньшей мере 25 палестинцев.

В пресс-службе ЦАХАЛа отметили, что применяют огнестрельное оружие против наиболее агрессивных участников многотысячной акции протеста.

В свою очередь ЕС призвал расследовать применение оружия против демонстрантов в Газе.

"Применение боеприпасов должно стать частью независимого и прозрачного расследования. Хотя Израиль имеет право защищать свои границы, применение силы должно быть соразмерным в любых ситуациях", — говорится в распространенном в субботу заявлении в связи с ситуацией в секторе Газа.
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