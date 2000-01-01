Либерман: Я полностью поддерживаю солдат ЦАХАЛа

В субботу, 31 марта министр обороны Израиля Авигдор Либерман подверг критике израильских и международных чиновников, которые призвали создать комиссию по расследованию действий военнослужащих ЦАХАЛа, сообщает The Times of Israel.
"Благодаря нашим солдатам мы смогли спокойно отметить седер", - написал глава оборонного ведомства на своей странице в Twitter.
По его словам, "гиены, призывающие к этому, ошиблись, думая, что ХАМАС организовал Вудсток, и мы должны там раздавать цветы".
חיילי צה"ל הדפו את פעילי הזרוע הצבאית של החמאס בנחישות ובמקצועיות, בדיוק כפי שציפינו מהם. אני מגבה אותם באופן מלא. בזכותם חגגנו את ליל הסדר בביטחון. אינני מבין את מקהלת הצבועים שרוצה ועדת חקירה. הם התבלבלו וחשבו שהחמאס אירגן אתמול את פסטיבל וודסטוק ואנחנו צריכים לחלק להם פרחים.
Либерман подчеркнул, что солдаты ЦАХАЛа "оттеснили военное крыло ХАМАС с решимостью и профессионализмом, как и ожидали от них".
Напомним, в течение субботы на границе с сектором Газа продолжались столкновения израильских военнослужащих с участниками инициированной при поддержке ХАМАСа акции "Великий марш возвращения". Манифестации, которые, по утверждению ХАМАСа, являются мирными, уже унесли жизни 18 палестинцев и стоили здоровья свыше 1200.
По данным министерства здравоохранения сектора Газа, сегодня в результате столкновений с израильскими военными пострадали по меньшей мере 25 палестинцев.
В пресс-службе ЦАХАЛа отметили, что применяют огнестрельное оружие против наиболее агрессивных участников многотысячной акции протеста.
В свою очередь ЕС призвал расследовать применение оружия против демонстрантов в Газе.
"Применение боеприпасов должно стать частью независимого и прозрачного расследования. Хотя Израиль имеет право защищать свои границы, применение силы должно быть соразмерным в любых ситуациях", — говорится в распространенном в субботу заявлении в связи с ситуацией в секторе Газа.