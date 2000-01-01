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`Марш возвращения`, день второй: около 25 раненых | Фото:31.03 20:47   MIGnews.com

"Марш возвращения", день второй: около 25 раненых

В течение субботы на границе с сектором Газа продолжались столкновения израильских военнослужащих с участниками инициированной при поддержке ХАМАСа акции "Великий марш возвращения".

По данным министерства здравоохранения сектора Газа, сегодня в результате столкновения с израильскими военными, по меньшей мере 25 палестинцев получили ранения.

Об этом в субботу. 31 марта сообщает The Times of Israel.

По данным издания, пострадавшие госпитализированы в больницы анклава с пулевыми ранениями различной степени тяжести — от средней до легкой. Также сообщается о десятках пострадавших от удушья в результате применения слезоточивого газа.

Манифестации, которые, по утверждению ХАМАСа, являются мирными, уже унесли жизни 18 палестинцев и стоили здоровья свыше 1200.

Согласно информации палестинского агентства Maan, Столкновения происходили в районе Джебалии, восточнее Газа-Сити, а также в районах Аль-Бурейджа и Рафиаха.

По словам лидера ХАМАС Исмаила Хания, "Марш доказывает президенту США Дональду Трампу, его мирной сделке и всем, кто с этим согласен, что не будет никакой уступки в отношении Иерусалима, нет альтернативы Палестине и нет решения, но есть право вернуться".
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