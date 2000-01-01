"Марш возвращения", день второй: около 25 раненых

По данным издания, пострадавшие госпитализированы в больницы анклава с пулевыми ранениями различной степени тяжести — от средней до легкой. Также сообщается о десятках пострадавших от удушья в результате применения слезоточивого газа.
Манифестации, которые, по утверждению ХАМАСа, являются мирными, уже унесли жизни 18 палестинцев и стоили здоровья свыше 1200.
Согласно информации палестинского агентства Maan, Столкновения происходили в районе Джебалии, восточнее Газа-Сити, а также в районах Аль-Бурейджа и Рафиаха.
По словам лидера ХАМАС Исмаила Хания, "Марш доказывает президенту США Дональду Трампу, его мирной сделке и всем, кто с этим согласен, что не будет никакой уступки в отношении Иерусалима, нет альтернативы Палестине и нет решения, но есть право вернуться".