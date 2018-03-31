ЕС: Израиль несоразмерно использует силу в Газе

В заявлении главы европейской дипломатии Федерики Могерини звучит призыв избегать эскалации насилия в секторе Газа у границы с Израилем, где в результате столкновений погибли палестинцы, а также расследовать применение оружия против демонстрантов.
"Применение боеприпасов должно стать частью независимого и прозрачного расследования. Хотя Израиль имеет право защищать свои границы, применение силы должно быть соразмерным в любых ситуациях", - говорится в заявлении в связи с ситуацией в секторе Газа.
ЕС призывает все стороны "незамедлительно вернуться к спокойствию".
По словам Могерини, "все заинтересованные стороны должны проявлять сдержанность и избегать дальнейшей эскалации насилия и любых действий, которые могут поставить под угрозу гражданское насилие".
ЕС также подтвердил приверженность принципу создания двух государств как единственному пути политического урегулирования в регионе.