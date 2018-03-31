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ЕС: Израиль несоразмерно использует силу в Газе | Фото:31.03 19:57   MIGnews.com

ЕС: Израиль несоразмерно использует силу в Газе

Сегодня ЕС распространило заявление на фоне беспорядков на границе с Газой, в ответ на которые силы ЦАХАЛ вынужден был применить силу.

Об этом в субботу, 31 марта сообщает РИА Новости.

В заявлении главы европейской дипломатии Федерики Могерини звучит призыв избегать эскалации насилия в секторе Газа у границы с Израилем, где в результате столкновений погибли палестинцы, а также расследовать применение оружия против демонстрантов.

"Применение боеприпасов должно стать частью независимого и прозрачного расследования. Хотя Израиль имеет право защищать свои границы, применение силы должно быть соразмерным в любых ситуациях", - говорится в заявлении в связи с ситуацией в секторе Газа.

ЕС призывает все стороны "незамедлительно вернуться к спокойствию".

По словам Могерини, "все заинтересованные стороны должны проявлять сдержанность и избегать дальнейшей эскалации насилия и любых действий, которые могут поставить под угрозу гражданское насилие".

ЕС также подтвердил приверженность принципу создания двух государств как единственному пути политического урегулирования в регионе.
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