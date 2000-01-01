В террористической организации не уточняют, при каких именно обстоятельствах они погибли, отмечается лишь, что боевики сражались "плечом к плечу со своим народом".
Напомним, накануне пресс-секретарь Армии обороны Израиля Ронен Манелис сообщил, по крайней мере, двое из числа погибших участников беспорядков, известны израильским службам безопасности. Это – члены группировки "Бригады Изаддина аль-Касама", боевого крыла террористической организации ХАМАС.
По данным палестинских источников, один из убитых, Ахмад Фарина, принадлежал к командованию этой группировкой.
Напомним, тысячи палестинцев вышли к границе Израиля. Согласно информации палестинского министерства здравоохранения в секторе Газы, 1416 участников "Марша на Израиль" были ранены при разгоне демонстрации ЦАХАЛом. Из них 758 получили огнестрельные ранения, 148 – травмы от резиновых пуль, 422 пострадали от дымового отравления и отравления слезоточивым газом, 88 при других обстоятельствах.
В армейской пресс-службе отметили, что попыток массового прорыва границы за день не было. Однако израильская армия готовится к тому, что в ближайшие часы и дни подстрекаемые ХАМАСом жители Газы продолжат беспорядки у границы.