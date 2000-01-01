Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









ХАМАС: убиты пятеро боевиков `Бригад Изаддина аль-Касама` | Фото:31.03 17:45   MIGnews.com

ХАМАС: убиты пятеро боевиков "Бригад Изаддина аль-Касама"

Сегодня командование боевого крыла террористической организации ХАМАС заявило, что накануне, в ходе "марша миллионов", были убиты пятеро боевиков "Бригад Изаддина аль-Касама".

Об этом в субботу, 31 марта сообщает The Times of Israel со ссылкой на Maan.

В террористической организации не уточняют, при каких именно обстоятельствах они погибли, отмечается лишь, что боевики сражались "плечом к плечу со своим народом".

Напомним, накануне пресс-секретарь Армии обороны Израиля Ронен Манелис сообщил, по крайней мере, двое из числа погибших участников беспорядков, известны израильским службам безопасности. Это – члены группировки "Бригады Изаддина аль-Касама", боевого крыла террористической организации ХАМАС.

По данным палестинских источников, один из убитых, Ахмад Фарина, принадлежал к командованию этой группировкой.

Напомним, тысячи палестинцев вышли к границе Израиля. Согласно информации палестинского министерства здравоохранения в секторе Газы, 1416 участников "Марша на Израиль" были ранены при разгоне демонстрации ЦАХАЛом. Из них 758 получили огнестрельные ранения, 148 – травмы от резиновых пуль, 422 пострадали от дымового отравления и отравления слезоточивым газом, 88 при других обстоятельствах.

В армейской пресс-службе отметили, что попыток массового прорыва границы за день не было. Однако израильская армия готовится к тому, что в ближайшие часы и дни подстрекаемые ХАМАСом жители Газы продолжат беспорядки у границы.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
18:15
Во Франции пьяный мужчина попытался наехать на толпу
17:11
МИД Японии: КНДР готовится к новому ядерному испытанию
16:48
Во Франции самолет упал на автостраду, погибли два человека
16:22
МИД РФ осудил "применение силы" ЦАХАЛом в секторе Газы
15:58
ПА: ЦАХАЛ убивал "мирных демонстрантов" в Газе
15:19
Россия осуждает "неизбирательное применение силы" Израилем
14:48
Скарлетт Йоханссон "спасет" еврейскую девочку от Холокоста
14:14
Путин поздравил евреев с Песахом. Но не всех
13:41
Владельцам iPhone разрешили отключать "старение" телефонов
13:33
Сауды против вывода войск США из Сирии
12:16
"Мусорный туризм" швейцарцев бесит Францию
11:25
В ЦАХАЛе расследуют крушение дрона в Ливане
10:58
Перепланировки не дали эвакуироваться из "Зимней вишни"
10:47
Совбез ООН экстренно обсудил ситуацию между Израилем и Газой
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus