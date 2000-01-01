31.03 12:47 MIGnews.com

Истинное лицо "мирных демонстрантов" показал ЦАХАЛ

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Чтобы рассеять сомнения на счет намерений участников "мирной" демонстрации на границе сектора Газа с Израилем в ЦАХАЛе опубликовал снимок одного из таких демонстрантов – с пистолетом в руках. Как отмечается, вооруженный араб был убит солдатами израильской армии."Разве вы не говорили, что сегодняшний марш будет ненасильственным и без оружия? Террористы из ХАМАСа, кого вы пытаетесь обмануть? Вы шлете женщин и детей к забору, чтобы рисковать их жизнями", - написал в своем Twitter пресс-секретарь по связям с арабоязычными жителями и СМИ Авихай Адри.Кампанию по разоблачению ХАМАСа продолжил координатор деятельности правительства в территориях (КОГАТ) генерал-майор Йоав Мордехай."Эксплуатации и лицемерию ХАМАСа нет предела. Сегодня они отправили к забору безопасности инвалидов, чтобы провоцировать их против солдат ЦАХАЛа и использовать их как живые щиты. Вместо того, чтобы заботиться о бедственном и нуждающемся населении Газы, фальшивые "герои" ХАМАСа эксплуатируют их, посылая прямо навстречу опасности. Жители Газы, очнитесь! Это поведение нелюдей", - говорится на странице КОГАТ в Facebook.Мордехай напомнил палестинцам, что их пророк Мухаммед не посылал маленьких девочек на опасные военные посты и в зоны военных действий. В отличие от ХАМАСа, который вчера отправил к стене 7-летнюю девочку."В ХАМАСе, видимо, не знакомы со знаменитым хадисом: "В день Ухуда, когда мне было 14, я обратился к Пророку, но он не позволил мне принять участие в сражении. Но в день битвы в Хандаке, когда мне было 15, Пророк позволил мне принять участие", - привел генерал-майор цитату.Мордехай отметил, что нет ничего более постыдного, чем использовать детей для войны."Любой мусульманин, обладающий сердцем и умом, знает, что хадисы запрещают это", - добавил он.