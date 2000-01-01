Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












`Израилю нечего пенять на Иорданию` 31.03 10:17   MIGnews.com

"Израилю нечего пенять на Иорданию"

Заместитель мэра Иерусалима Дов Калманович прокомментировал освобождение, по решению военного трибунала Иудеи, Хатема Маари, участника линча двух израильских солдат в Рамалле в октябре 2000 года.

Калманович заявил: “Несколько недель назад иорданский король освободил, после полного срока отбытия наказания, террориста, который расстрелял израильских школьниц на “Острове Мира”. Здесь подняли большой шум, все высказывали свое негодование - хотя террорист и отсидел весь приговор, до последнего дня. Но тут, в Израиле, мы выпускаем соучастника одного из самых отвратительных преступлений”.

Калманович предупредил: “Какой вывод сделают из этого арабы? Все помнят эти фотографии с окровавленными руками убийц, эти крики радости, это у нас у всех сидит глубоко в подсознании. То же самое с арабами, они помнят, как мы. И пожалуйста - суд нашел какой-то параграф, чтобы освободить террориста. Наша судебная система ищет пути освобождения арабов, совершивших убийства - и обрушивает всю тяжесть закона на евреев, совершивших единичные преступления. Следует понимать, что эти приговоры также воздействуют на арабов. Следующий террорист перед следующей атакой будет знать, что можно будет найти лазейку в законе - и они принимают то в расчет”.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
11:21
SpaceX впервые произвела повторный запуск ракеты
10:15
Тель-Авив: грабитель, бежавший от полиции выпал из окна
09:19
Хакеры взломали Facebook Франсуа Олланда
08:55
Малайзия вернула тело Ким Чен Нама КНДР
08:23
"У Египта нет других союзников, кроме Израиля"
08:20
Мужа подозревают в том, что убил жену и лег в психбольницу
07:42
ООН: ХАМАС подвергает опасности жизни людей
07:31
Одобрено строительство поселения для эвакуированных из Амоны
06:34
Малиновская проверила условия работы охранников "Сороки"
05:30
По ДНК можно определить способности к чтению
04:32
Турция и США обсудили совместную борьбу против ISIS
03:45
В Китае запретили носить "ненормальные бороды"
02:40
Ученые советуют парам пить алкоголь вместе
01:27
Из-за путаницы на "Оскаре" ужесточили правила вручения
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus