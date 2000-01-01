31.03 10:17 MIGnews.com

"Израилю нечего пенять на Иорданию"

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Заместитель мэра Иерусалима Дов Калманович прокомментировал освобождение, по решению военного трибунала Иудеи, Хатема Маари, участника линча двух израильских солдат в Рамалле в октябре 2000 года.Калманович заявил: “Несколько недель назад иорданский король освободил, после полного срока отбытия наказания, террориста, который расстрелял израильских школьниц на “Острове Мира”. Здесь подняли большой шум, все высказывали свое негодование - хотя террорист и отсидел весь приговор, до последнего дня. Но тут, в Израиле, мы выпускаем соучастника одного из самых отвратительных преступлений”.Калманович предупредил: “Какой вывод сделают из этого арабы? Все помнят эти фотографии с окровавленными руками убийц, эти крики радости, это у нас у всех сидит глубоко в подсознании. То же самое с арабами, они помнят, как мы. И пожалуйста - суд нашел какой-то параграф, чтобы освободить террориста. Наша судебная система ищет пути освобождения арабов, совершивших убийства - и обрушивает всю тяжесть закона на евреев, совершивших единичные преступления. Следует понимать, что эти приговоры также воздействуют на арабов. Следующий террорист перед следующей атакой будет знать, что можно будет найти лазейку в законе - и они принимают то в расчет”.