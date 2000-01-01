Израиль предостерегли от опасности после удара США по Ирану
Бывший глава военной разведки, генерал в отставке Амос Ядлин предупредил, что Израилю стоит вести себя осторожнее после авиаударов США по иранским позициям.
"Теперь Израиль должен быть более осторожным в отношении собственных авиаударов по Ираку", – цитирует его заявление издание The Jerusalem Post.
По словам Ядлина, решение Соединенных Штатов ударить по Ирану и его посредникам является "пересечением рубикона", которым страна установила красную линию для Тегерана, наглядно пояснив, что ответит силой, если Исламская республика убьет американцев.
В минувшие выходные в результате ракетного обстрела со стороны поддерживаемой Ираном группы мусульманских шиитских боевиков "Катаиб Хизбалла" был убит американский срочник, а также ранены американские солдаты на базе в Ираке. Террористы несколько недель бомбили позиции США, но смертью военного атака завершилась впервые.