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Израиль предостерегли от опасности после удара США по Ирану | Фото:30.12 17:10   MIGnews.com

Израиль предостерегли от опасности после удара США по Ирану

Бывший глава военной разведки, генерал в отставке Амос Ядлин предупредил, что Израилю стоит вести себя осторожнее после авиаударов США по иранским позициям.

"Теперь Израиль должен быть более осторожным в отношении собственных авиаударов по Ираку", – цитирует его заявление издание The Jerusalem Post.

По словам Ядлина, решение Соединенных Штатов ударить по Ирану и его посредникам является "пересечением рубикона", которым страна установила красную линию для Тегерана, наглядно пояснив, что ответит силой, если Исламская республика убьет американцев.

В минувшие выходные в результате ракетного обстрела со стороны поддерживаемой Ираном группы мусульманских шиитских боевиков "Катаиб Хизбалла" был убит американский срочник, а также ранены американские солдаты на базе в Ираке. Террористы несколько недель бомбили позиции США, но смертью военного атака завершилась впервые.


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