Сотрудничал ли МУС с ХАМАСом по делу против Израиля
Прокуроры Международного уголовного суда встречались с представителями террористических организаций ХАМАС и "Народный фронт освобождения Палестины" (НФОП) при подготовке дела для расследования "военных преступлений" Израиля.
Прокуроры отметили, что взаимодействуют со всеми сторонами, однако официальный координатор по данному вопросу – Палестинская автономия, а не ХАМАС.
Также уточняется, что в комитет ПА, назначенный Махмудом Аббасом для решения вопросов, связанных с МУС, входят представители ХАМАСа и НФОП, в том числе лица, непосредственно связанные с террором.
В свою очередь, в начале декабря генеральный секретарь Исполнительного комитета Организации освобождения Палестины (ООП) Саеб Эрекат утверждал, что также имеет отношение к антиизраильскому расследованию.
"В этот комитет входят все органы палестинского политического спектра без исключения. Мы работали вместе, как одна команда. Д-р Гази Хаммад, например, был избран представителем комитета. Он является одним из лидеров ХАМАСа. В комитете было шесть членов ХАМАСа. Халида Джаррар, которая вероятно скоро выйдет из тюрьмы, представляла НФОП. Я не хочу перечислять имена, но скажу, что ни одна фракция не осталась в стороне", – сказал он.
Напомним, прокурор МУС Фату Бенсуда ранее заявила, что "удовлетворена наличием разумных оснований для расследования" предполагаемых военных преступлений Израиля на территории ПА. Она призвала судей принять соответствующее решение "без неоправданного затягивания".
В ответ ряд израильских политиков раскритиковали решение суда. Например, юридический советник правительства Авихай Мандельблитт сказал, что МУС не имеет полномочий решать, являются ли законными поселения в Иудее и Самарии и прочие указанные в решении Бенсуда вопросы.
По его словам, ПА подтолкнула суд на соответствующий шаг "по политическим вопросам, которые должны быть разъяснены путем переговоров, а не по уголовным делам".