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Теракт в Каландии 30.12 09:04   MIGnews.com

Теракт в Каландии

На КПП Каландия, северная часть Иерусалима, палестинская террористка, вооруженная ножом, приблизилась к блок-посту, и не отвечала на требования солдат остановится.

Террористка, с ножом в руке, шла по дороге, предназначенной для автомобилей.

Солдаты , после предупредительного выстрела, ранили террористку. Ей оказана первая помощь на месте инцидента.

Террористка передана силам безопасности для проведения следственных действий.
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