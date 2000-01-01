30.12 09:04 MIGnews.com

Теракт в Каландии

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На КПП Каландия, северная часть Иерусалима, палестинская террористка, вооруженная ножом, приблизилась к блок-посту, и не отвечала на требования солдат остановится.Террористка, с ножом в руке, шла по дороге, предназначенной для автомобилей.Солдаты , после предупредительного выстрела, ранили террористку. Ей оказана первая помощь на месте инцидента.Террористка передана силам безопасности для проведения следственных действий.