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Либерман может впустить в Израиль тысячи жителей Газы | Фото: Andrew E. Larsen/Flickr30.12 12:15   MIGnews.com

Либерман может впустить в Израиль тысячи жителей Газы

В ближайшие дни министр обороны Израиля Авигдор Либерман примет окончательное решение на счет выдачи тысячам жителей сектора Газа разрешений на работу в Еврейском государстве.

Как пишет Ynet, именно такая просьба поступила от руководителей приграничных с анклавом территорий. В частности, от глав региональных советов Эшколь и Шаар а-Негев Гади Яркони и Алона Шустермана, которые по данному поводу встретились с Либерманом еще 4 месяца назад.

Они утверждают, что министр выразил заинтересованность в том, что разрешить арабам из Газы работать в мошавах и киббуцах вышеуказанных советов, так как им сильно не хватает полевых работников.

Напомним, что жителям анклава разрешалось работать в Израиле до 2007 года, когда к власти пришел ХАМАС. Либерман сказал, что может возобновить такую практику при том условии, что на границе будет спокойно. К решению данного вопроса уже подключили пограничную службу.

Однако ввиду очевидных причин ШАБАК выступил резко против такой инициативы. В службе безопасности опасаются, что ХАМАС может использовать рабочих палестинцев в качестве "спящих ячеек террора", которые в нужный момент начнут совершать теракты.
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