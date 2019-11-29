30.11 07:08 MIGnews.com

В ответ на обстрел: ЦАХАЛ разнес объекты ХАМАСа

תיעוד: ירי מקלעים מרצועת עזה לעבר ישראל, מוקדם יותר הערב@Itsik_zuarets (צילום: דדי פולד) pic.twitter.com/KlQfdFKCkT — כאן חדשות (@kann_news) November 29, 2019

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В предрассветные часы рассветом, 30 ноября, ВВС Израиля нанесли ответный удар по позициям террористов в Газе.Об этом говорится в официальном заявлении Армии Обороны Израиля."Некоторое время назад военные самолеты и самолеты ЦАХАЛ атаковали террористические цели, принадлежащие террористической организации ХАМАС в северной части сектора Газа, включая военный комплекс", – сказано в сообщении.Атака была совершена в ответ на обстрел из сектора Газа, который произошел вечером, 29 ноября."Армия обороны Израиля серьезно относится к стрельбе из любого вида оружия по израильской территории и будет продолжать предпринимать все необходимые меры против попыток причинить вред израильскому гражданскому населению. Террористическая организация ХАМАС несет ответственность за все действия, совершаемые в секторе Газа и исходящие оттуда, и столкнется с последствиями всех терактов, совершаемых против израильских гражданских лиц", – добавили военные.Отметим, что накануне сразу в нескольких населенных пунктах Израиля прозвучали сирены ракетной тревоги: около 21:00 в кибуце Рэим и в 23:00 в Ашкелоне.Сначала была выпущена одна ракета. Позже ЦАХАЛ подтвердил, что была совершена попытка атаковать Ашкелон. В ответ была задействована система "Железный купол", однако снаряд перехвачен не был.