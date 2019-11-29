В ответ на обстрел: ЦАХАЛ разнес объекты ХАМАСа

В предрассветные часы рассветом, 30 ноября, ВВС Израиля нанесли ответный удар по позициям террористов в Газе.
Об этом говорится в официальном заявлении Армии Обороны Израиля.
"Некоторое время назад военные самолеты и самолеты ЦАХАЛ атаковали террористические цели, принадлежащие террористической организации ХАМАС в северной части сектора Газа, включая военный комплекс", – сказано в сообщении.
Атака была совершена в ответ на обстрел из сектора Газа, который произошел вечером, 29 ноября.
"Армия обороны Израиля серьезно относится к стрельбе из любого вида оружия по израильской территории и будет продолжать предпринимать все необходимые меры против попыток причинить вред израильскому гражданскому населению. Террористическая организация ХАМАС несет ответственность за все действия, совершаемые в секторе Газа и исходящие оттуда, и столкнется с последствиями всех терактов, совершаемых против израильских гражданских лиц", – добавили военные.
Отметим, что накануне сразу в нескольких населенных пунктах Израиля прозвучали сирены ракетной тревоги: около 21:00 в кибуце Рэим и в 23:00 в Ашкелоне.
Сначала была выпущена одна ракета. Позже ЦАХАЛ подтвердил, что была совершена попытка атаковать Ашкелон. В ответ была задействована система "Железный купол", однако снаряд перехвачен не был.