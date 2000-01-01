30.07 09:06 MIGnews.com

Реалии конфликта: Израилю пора забыть о цивилизованности

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Израильский журналист и бывший депутат Кнессета Йоси Ахимеир опубликовал в газете Маарив статью о неспособности Израиля отразить современные террористические угрозы.Ахимеир указывает на то, что несмотря на бесконечно повторяемую мантру об “отсутствии экзистенциальной угрозы”, государство не в силах не только подавить, но даже и отразить террористическую угрозу.Наиболее загадочным, продолжающимся и непрекращающимся феноменом является то, что день за днем происходит на границе с Газой. В то время как ХАМАС продолжает нарушать соглашения о прекращении огня, запускать зажигательные воздушные шары и ракеты - грузовики с продовольствием и оборудованием продолжают идти в Газу, с тем, чтобы обеспечить потребности ее населения.Последняя вещь, которая интересует ХАМАС - это потребности населения “самой большой тюрьмы в мире”. Это Израиль-тот, кто печется об удовлетворении этих потребностей. И нельзя сказать, что у ХАМАСа нет финансовых ресурсов. Со всех сторон - из Катара, из ирана, из нескольких европейских государств миллионы долларов поступают в Газу. Но они инвестируются в покупку вооружений, строительство тоннелей и поддержание высокого уровня жизни правителей Газы.С момента эвакуации Гуш-Катиф мы так и не смогли усвоить, в чем корень конфликта между нами и террористическими организациями. Беспрерывная линия поставки жизненно необходимых товаров, нефтепроводы по которым поступает бесплатное топливо, лекарства, деньги и продукты, ежедневные декларации о стремлении к миру - ничто не поможет прекращению терроризма. Мечты о “палестинском Сингапуре”, об искусственных островах у побережья Газы не остановят ХАМАС. Как скорпионы, они продолжат жалить. Такова природа скорпиона. Он ужалит даже того, на спине которого он переплывает с одного берега реки на другой, зная , что утонет. Точно также палестинцы. Они не хотят ничего - только жалить Израиль снова и снова, жалить , резать, взрывать , стрелять и поджигать. И ради этого они готовы утонуть в крови и огне.Вопрос в том, когда и от чего протрезвеет Газа. Вопрос в том, когда и от чего протрезвеет Израиль. Когда он протрезвеет от фальшивых надежд, которыми нас постоянно обливают. Когда наши глаза откроются и мы осознаем, что палестинцы продолжат жалить, и что причины этого лежат глубоко в основаниях палестинской и исламской культуры. Они просто не могут смириться с самим существованием здесь “кафирского” образования, которое не является ни арабским, ни мусульманским.Может быть, пора поучиться у других стран, оказавшихся в подобной ситуации? Возьмите к примеру Россию. Легко представить, как поступил бы Путин. Он бы не ждал ни одного дня, и без всяких сантиментов он бы обрушил на Газу тонны свинца и напалма, не задумываясь о том, сколько крови будет пролито и что скажут Объединенные Нации.Я не рекомендую идти по этому пути, но мы не должны проявлять сдержанности перед лицом тех, кто нас атакует. На обеих сторонах границы и с Газой, и с Сирией и Ливаном - два разных народа и две разных культуры. Одна культура поставляет продовольствие и топливо через границу, а вторая (“мы - нация шахидов” как сказал один из иранских лидеров) запускает ракеты, зажигательные бомбы и террористов-смертников. Израиль, раз за разом ужаленный арабским терроризмом - продуктом культуры подстрекательства, демонстрирует слишком большую “культурность” в отношении тех, кто его атакует. Несмотря на то, что эти укусы не представляют экзистенциальной угрозы, их более нельзя “сдерживать”. Их следует смести сильной рукой. С учетом разницы в культурах, мы должны прекратить самобичевание и агонию “моральности”. Пора осознать - с ХАМАСом “урегулирование” невозможно.