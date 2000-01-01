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Либерман пообещал раненому солдату дать `ответ` ХАМАСу | Фото:30.07 09:05   MIGnews.com

Либерман пообещал раненому солдату дать "ответ" ХАМАСу

Министр обороны Авигдор Либерман пообещал раненному лейтенанту ЦАХАЛа Бару Вакнину, раненому на прошлой неделе вдоль границы с Газой, привлечь виновных к суду.
https://www.jpost.com/Breaking-News/Lieberman-We-will-bring-the-perpetrators-to-justice-and-settle-the-score-563685 target=_blank>The Jerusalem Post.

"В конечном итоге ЦАХАЛ всех найдет. Так же, как мы пообещали семье покойного Ронена Любарского, мы привлечем виновных к ответственности. В этот раз мы найдем террориста и сравняем счет", - сказал глава оборонного ведомства солдату, посетив его в больнице.

Напомним, Вакнин получил огнестрельное ранение возле защитного ограждения на прошлой неделе.

Отметим, что в тот же день ЦАХАЛ убит троих боевиков ХАМАСа.


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