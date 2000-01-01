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Сиси призывает Израиль не упустить `великую возможность` 30.07 06:48   MIGnews.com

Сиси призывает Израиль не упустить "великую возможность"

Президент Египта Абдель Фаттах Сиси обратился в воскресенье, 29 июля, напрямую к израильскому народу.

Сиси заявил: “У нас появилась великая возможность достигнуть мира и решить палестинскую проблему. Это решение не нанесет ущерба вашей стабильности и безопасности”.

Сиси выступал на молодежной конференции в Каире.

Сиси, однако, сказал, что Египте не сможет принять никакого варианта разрешения палестинского вопроса, против которого выступит палестинское руководство.

Сиси заявил: “Египетская политика ясна. Мы поддерживаем все решения ООН, создание палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме и эвакуацию Израиля за границы 1967 года”.

Сиси также сообщил: “Египет пытается облегчить бремя Газы, и именно поэтому КПП Рафиах был открыт последние два месяца. Египет пытается быть позитивным фактором и без шума взял на себя эту роль”.

Ранее Сиси встретился с лидером Всемирного Еврейского Конгресса Роном Лаудером, и заявил о своей поддержке усилий по возобновлению палестино-израильских переговоров. Он указал на то, что ключевым шагом к этому станет внутреннее палестинское примирение и восстановление власти Палестинской автономии в Газе.


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