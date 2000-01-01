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ЦАХАЛ задержал четырех палестинских журналистов | Фото:30.07 11:11   MIGnews.com

ЦАХАЛ задержал четырех палестинских журналистов

Израильские военные арестовали четырех палестинских журналистов, работающих на телеканале "Аль-Кудс", принадлежащем ХАМАСу в Хевроне во время рейда в воскресенье вечером.

Об этом в понедельник, 30 июля сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на заявление ЦАХАЛа.

Один из арестованных - директор радиостанции на Западном берегу Алаа Римави, уточняют палестинские источники.

По данным издания, были конфискованы средства вещания, технологические средства и транспорт террористов.

Телевизионный канал действует от имени ХАМАС и служит его пропагандистским оружием и был объявлен террористической организацией в сентябре 2017 года, передает армия.

В отдельной операции силы безопасности также начали крупномасштабную операцию бригады против студенческой ячейки ХАМАС в университетах Хеврона, говорится в заявлении.

Силы безопасности также арестовали пять членов ХАМАС в Калькилье за их участие в пропаганде и подстрекательстве к террористической деятельности ХАМАСа в последние месяцы, отмечают израильские военные.

Во время операций в трех местах вспыхнули бурные беспорядки. ЦАХАЛ применил средства для разгона бунтарей.


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