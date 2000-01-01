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Для арабов Газы построят госпиталь 30.06 08:05   MIGnews.com

На израильской территории для арабов Газы построят госпиталь

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу утвердил этап замеров перед строительством огромного 40-дунамского международного полевого госпиталя с 16 различными отделениями вблизи контрольно-пропускного пункта Эрез, которым будет управлять международная медицинская команда.

Газета "Yediot Aharonot" сообщает, что больница будет финансироваться частной американской организацией и призвана обеспечить значительное улучшение и ответные меры, которые в настоящее время недоступны в Газе для палестинских арабских пациентов.

В минувший четверг, после недели, в течение которой в секторе Газа было произведено 100 поджогов зажигательными шарами, которые были выпущены из Газы, начались переговоры между ХАМАСом и Нетаньяху через посредников. По их итогам были достигнуты новые договоренности о перемирии.

Израиль потребовал прекратить насилие и дал ХАМАСу 48 часов чтобы полностью контролировать ситуацию на позициях. Хотя в пятницу все еще были выпущены зажигательные шары, а еженедельные насильственные беспорядки на границе происходили как обычно, посредники ожидают, что с воскресенья на границе с Газой будет полная тишина.

Согласно докладу "Yediot Aharonot", если спокойствие на границе сохранится в ближайшие дни, стороны перейдут к следующему этапу, который предусматривает осуществление значительных проектов. Продолжение затишья приведет к диалогу по вопросу израильских военнопленных и пропавших без вести в Газе, с целью включения его в рамках второго этапа соглашения.


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