30.06 08:05 MIGnews.com

На израильской территории для арабов Газы построят госпиталь

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Премьер-министр Биньямин Нетаниягу утвердил этап замеров перед строительством огромного 40-дунамского международного полевого госпиталя с 16 различными отделениями вблизи контрольно-пропускного пункта Эрез, которым будет управлять международная медицинская команда.Газета "Yediot Aharonot" сообщает, что больница будет финансироваться частной американской организацией и призвана обеспечить значительное улучшение и ответные меры, которые в настоящее время недоступны в Газе для палестинских арабских пациентов.В минувший четверг, после недели, в течение которой в секторе Газа было произведено 100 поджогов зажигательными шарами, которые были выпущены из Газы, начались переговоры между ХАМАСом и Нетаньяху через посредников. По их итогам были достигнуты новые договоренности о перемирии.Израиль потребовал прекратить насилие и дал ХАМАСу 48 часов чтобы полностью контролировать ситуацию на позициях. Хотя в пятницу все еще были выпущены зажигательные шары, а еженедельные насильственные беспорядки на границе происходили как обычно, посредники ожидают, что с воскресенья на границе с Газой будет полная тишина.Согласно докладу "Yediot Aharonot", если спокойствие на границе сохранится в ближайшие дни, стороны перейдут к следующему этапу, который предусматривает осуществление значительных проектов. Продолжение затишья приведет к диалогу по вопросу израильских военнопленных и пропавших без вести в Газе, с целью включения его в рамках второго этапа соглашения.