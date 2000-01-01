Лидер ХАМАСА угрожает атаковать Тель-Авив с двойной силой
Лидер ХАМАС Яхья Синвар в четверг угрожал Израилю в преддверии Дня Иерусалима и воспользовался возможностью отклонить мирный план президента США Дональда Трампа, который должен быть представлен на саммите в Бахрейне, сообщает Jpost.
«Трамп хочет продать Иерусалим сионистам, не заплатив цену», - сказал Синвар, сообщает Channel 12 News. «Я сообщаю ему, что я и палестинский народ проведем демонстрацию вдоль забора [Газы] в преддверии Дня Иерусалима в таком количестве, которого раньше не было».
Синвар угрожал напасть на Тель-Авив и другие города с удвоенной силой, если «враг посмеет атаковать еще раз».
«Мы усовершенствовали наши возможности, а также получили финансовую и военную поддержку от Ирана», - сказал Синвар. «Мы будем только продолжать и развивать наши возможности. Если бы Иран не поддерживал нас в последние годы, мы бы не достигли того, чего достигли».