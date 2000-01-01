30.05 09:21 MIGnews.com

ПА призывает ООН противостоять "иудаизации" Иерусалима

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Палестинская администрация в понедельник, 29 мая, призвала Совет Безопасности ООН принять меры по защите Иерусалима от попыток Израиля "иудаизировать" город, как сообщило информационное агентство Ma'an.Заявление было сделано на следующий день после того, как израильский Кабмин провел свою еженедельную встречу в туннелях Стены Плача, а не в Кнессете, чтобы отметить День Иерусалима на прошлой неделе.В ходе встречи министры одобрили несколько важных для израильской столицы проектов, в том числе два проекта, призванных сделать Стену Плача более доступной для инвалидных колясок.Бюро ПА, ответственное за иностранные дела, во вторник, 30 мая, осудило израильскую "иудейскую кампанию" в восточном Иерусалиме, включая проект канатной дороги, одобренный Кабинетом на воскресном заседании, и запланированное строительство лифтов и проходов, соединяющих Стену Плача с районами еврейского большинства в Иерусалим.Бюро ПА заявило, что такие проекты угрожают арабскому и исламскому наследию города, и стремятся изолировать арабских жителей Иерусалима.Такие меры со стороны Израиля, как утверждалось, подрывают шансы на достижение решения о "двух государствах".В дополнение к призыву к Совету Безопасности ООН вмешаться, бюро также потребовало от Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) отстаивать резолюцию, принятую в начале этого месяца, отрицающую любую еврейскую связь с Иерусалимом.