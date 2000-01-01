30.01 16:55 MIGnews.com

ЦАХАЛ: за подстрекательство задержаны 19 арабов

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В рейдах на Западном берегу, ЦАХАЛ закрыл оружейную мастерскую, где были изъяты материалы, разжигающие ненависть, пропагандирующие насилие. Также в налетах, которые прошли в ночь с воскресенья на утро понедельника, были задержаны 19 палестинских арабов.Об этом сообщается в заявлении ЦАХАЛа.Отмечается, что операции прошли на фоне вспышки протестов и нападений на израильских граждан и солдат в Иудее и Самарии, которые были зафиксированы за последнюю неделю.Также в совместной операции ЦАХАЛа, ШАБАКа и полиции была закрыта автомастерская. Силы безопасности подозревают, что в настоящее время ее использовали для изготовления оружия в Хевроне.Операция прошла в рамках продолжающейся борьбы с изготовлением самодельного оружия на территории Западного берега.