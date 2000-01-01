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Суд над джихадистом. взломавшим систему связи дронов ЦАХАЛа 30.01 13:13   MIGnews.com

Суд над джихадистом, взломавшим систему связи дронов ЦАХАЛа

Окружной суд Беэр-Шевы предъявил обвинительное заключение Маджду Авида, инженеру из Газы, специализирующемуся на электронике и компьютерах.

Авида удалось взломать систему управления дронами ЦАХАЛа. Благодаря этому руководство ХАМАСа могло в реальном времени наблюдать видео, снимаемое дронами в тот момент, когда они кружились над Газой.

Авида признал свою вину в рамках сделки с правосудием. Среди предъявленных ему пунктов обвинения: шпионаж, незаконное получение компьютерных материалов и взлом компьютерных сетей.
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