30.01 13:13 MIGnews.com

Суд над джихадистом, взломавшим систему связи дронов ЦАХАЛа

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Окружной суд Беэр-Шевы предъявил обвинительное заключение Маджду Авида, инженеру из Газы, специализирующемуся на электронике и компьютерах.Авида удалось взломать систему управления дронами ЦАХАЛа. Благодаря этому руководство ХАМАСа могло в реальном времени наблюдать видео, снимаемое дронами в тот момент, когда они кружились над Газой.Авида признал свою вину в рамках сделки с правосудием. Среди предъявленных ему пунктов обвинения: шпионаж, незаконное получение компьютерных материалов и взлом компьютерных сетей.