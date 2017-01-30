Отец арабского террориста: Я хочу, чтобы он умер

Полиция и ШАБАК в первый же день связали два инцидента в Хайфе и установили личность Шинауи. Через день было найдено оружие террориста - автомат Карл-Густав.
В ходе расследования были арестованы четыре человека, в том числе, два брата Шинауи, по подозрению в оказанию помощи в совершении преступления.
Шинауи некоторое время назад купил автомат Карл-Густав. Он периодически “испытывал” оружие в лесах в районе Хайфы.
Шинауи не знал своих жертв и выбрал их случайно - только потому, что они были евреями.
Вместе с Шинауи перед судом предстали два его друга - Ихаб Юсеф и Халид Абу Калиб. Они помогли ему уехать из Хайфы на машине и позднее - украсть скутер.
После совершения преступления Шинауи покурил с друзьями марихуану. Ночь он провел в мечети, а затем уехал на автобусе в Иерусалим. В Иерусалиме он помолился в мечети у Ворот Шхем. Затем он вернулся в Хайфу, откуда уехал в деревню Макар. Проведя там несколько часов, он сдался полиции.
Отец Шинауи, Юсеф, в интервью 10-му каналу израильского ТВ проклял сына и отказался от него.
Юсеф Шинауи сказал: “Я не рос таким. Я не из этих людей. В нашем доме ничего подобного нет. Я шокирован этим ребенком. Как он до этого дошел - я не знаю. Что ему в голову ударило?”
Юсеф заявил: “Он должен принять приговор. Я сказал моей жене - я хочу, чтобы он умер. Мы живем вместе, зачем убивать евреев? Я не хочу с ним разговаривать”.