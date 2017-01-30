30.01 12:38 MIGnews.com

Отец арабского террориста: Я хочу, чтобы он умер

הרצח וניסיון הרצח בחיפה פעולת טרור:הרוצח פעל ממניע לאומני ומתוך שנאה ליהודים;יחד איתו נעצרו עוד שני נאשמים שסייעו לו לאחר מעשה. pic.twitter.com/uRu6FRoh6j — Furat Nassar (@nassar_furat) January 30, 2017

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