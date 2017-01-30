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Отец арабского террориста: Я хочу, чтобы он умер 30.01 12:38   MIGnews.com

Отец арабского террориста: Я хочу, чтобы он умер

Израильская пресса публикует подробности расследования дела арабского террориста Мухаммеда Шинауи, застрелившего 3 января в Хайфе Гая Кафри и ранившего раввина Ихиэля Илуза.

Шинауи был вовлечен в поджоги израильских автомобилей во время Второй Ливанской Войны. Он также несколько раз участвовал в конфликтах с израильскими поселенцами.




Полиция и ШАБАК в первый же день связали два инцидента в Хайфе и установили личность Шинауи. Через день было найдено оружие террориста - автомат Карл-Густав.

В ходе расследования были арестованы четыре человека, в том числе, два брата Шинауи, по подозрению в оказанию помощи в совершении преступления.

Шинауи некоторое время назад купил автомат Карл-Густав. Он периодически “испытывал” оружие в лесах в районе Хайфы.

Шинауи не знал своих жертв и выбрал их случайно - только потому, что они были евреями.

Вместе с Шинауи перед судом предстали два его друга - Ихаб Юсеф и Халид Абу Калиб. Они помогли ему уехать из Хайфы на машине и позднее - украсть скутер.

После совершения преступления Шинауи покурил с друзьями марихуану. Ночь он провел в мечети, а затем уехал на автобусе в Иерусалим. В Иерусалиме он помолился в мечети у Ворот Шхем. Затем он вернулся в Хайфу, откуда уехал в деревню Макар. Проведя там несколько часов, он сдался полиции.

Отец Шинауи, Юсеф, в интервью 10-му каналу израильского ТВ проклял сына и отказался от него.

Юсеф Шинауи сказал: “Я не рос таким. Я не из этих людей. В нашем доме ничего подобного нет. Я шокирован этим ребенком. Как он до этого дошел - я не знаю. Что ему в голову ударило?”

Юсеф заявил: “Он должен принять приговор. Я сказал моей жене - я хочу, чтобы он умер. Мы живем вместе, зачем убивать евреев? Я не хочу с ним разговаривать”.
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