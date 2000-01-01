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Удар ЦАХАЛа по позициям ХАМАСа: подробности | Фото:29.11 22:59   MIGnews.com

Удар ЦАХАЛа по позициям ХАМАСа: подробности

Вечером, 29 ноября, ЦАХАЛ нанес ответный удар по позиции боевиков "Бригад Изаддина аль-Касама".

По данным агентства Maan, израильские ВВС атаковали объект, расположенный к востоку от района Аль-Зайтун в Газе.

Уточняется, что по цели было выпущено две ракеты, которые нанесли значительный ущерб. Однако о пострадавших информации нет. По предварительным данным, этот объект пустовал в момент атаки.

Террористы пока не прокомментировали информацию об "ответке" израильских военных на вечерний обстрел.


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