29.11 22:59 MIGnews.com
Удар ЦАХАЛа по позициям ХАМАСа: подробности
Вечером, 29 ноября, ЦАХАЛ нанес ответный удар по позиции боевиков "Бригад Изаддина аль-Касама".
По данным агентства Maan, израильские ВВС атаковали объект, расположенный к востоку от района Аль-Зайтун в Газе.
Уточняется, что по цели было выпущено две ракеты, которые нанесли значительный ущерб. Однако о пострадавших информации нет. По предварительным данным, этот объект пустовал в момент атаки.
Террористы пока не прокомментировали информацию об "ответке" израильских военных на вечерний обстрел.
Поделиться
Все по теме
Комментарии