29.11 22:59 MIGnews.com

Удар ЦАХАЛа по позициям ХАМАСа: подробности

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Вечером, 29 ноября, ЦАХАЛ нанес ответный удар по позиции боевиков "Бригад Изаддина аль-Касама".По данным агентства Maan, израильские ВВС атаковали объект, расположенный к востоку от района Аль-Зайтун в Газе.Уточняется, что по цели было выпущено две ракеты, которые нанесли значительный ущерб. Однако о пострадавших информации нет. По предварительным данным, этот объект пустовал в момент атаки.Террористы пока не прокомментировали информацию об "ответке" израильских военных на вечерний обстрел.