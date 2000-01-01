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НФОП угрожает открыть `врата ада` | Фото:29.09 22:57   MIGnews.com

НФОП угрожает открыть "врата ада"

Террористическая группа НФОП, якобы стоящая за убийством Рины Шнерб, пригрозила "открыть врата ада", если ключевой подозреваемый умрет в больнице.

Как известно, его госпитализировали после допроса, передает The Times of Israel.

"Мы считаем "израильскую оккупацию" ответственной за жизнь палестинского заключенного Самера Арбида и его товарищей, и мы заверяем, что, подвергая опасности их жизни, "оккупация" откроет врата ада", – сказано в сообщении.

НФОП призвал палестинцев к дальнейшему насилию "в поддержку доблестных заключенных". Отметим, что Министерство юстиции уже начало расследование касательно госпитализации главного подозреваемого.

Террористы были арестованы ранее в Рамалле и деревнях в районах Биньямина. Как стало известно, они являются членами Народного фронта освобождения Палестины (НФОП) и обвиняются в еще одном нападении.


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