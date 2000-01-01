"Мы считаем "израильскую оккупацию" ответственной за жизнь палестинского заключенного Самера Арбида и его товарищей, и мы заверяем, что, подвергая опасности их жизни, "оккупация" откроет врата ада", – сказано в сообщении.
НФОП призвал палестинцев к дальнейшему насилию "в поддержку доблестных заключенных". Отметим, что Министерство юстиции уже начало расследование касательно госпитализации главного подозреваемого.
Террористы были арестованы ранее в Рамалле и деревнях в районах Биньямина. Как стало известно, они являются членами Народного фронта освобождения Палестины (НФОП) и обвиняются в еще одном нападении.